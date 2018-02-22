В ночь на пятницу еще больше похолодает(2)

Лента новостей
Латвийский участник ”Britain’s Got Talent” выставил на продажу свою девственность (ВИДЕО) Трансгендер обвинил Google в унижениях и «превосходстве белых» Почему развалился СССР Лапса: Римшевич уже успел стать токсичным и радиоактивным Найден уникальный военный самолёт России «Вы — агент влияния Латвии?» Джордж Сорос: Миру угрожает опасность! SpaceX с четвертого раза запустила глобальный интернет Водители засыпают за рулем
Eще в разделе
Лапса: Римшевич уже успел стать токсичным и радиоактивным Внимание: на рижских автостоянках вновь грядут неприятные изменения Ответы армянского радио Информация родителям: насколько должно быть холодно, чтобы ребенок не шел в школу? Женщина в Курземе выколола ножом собственный глаз
Виталий Вавилкин
17:06 22.02.2018
Наша Латвия / Погода

В ночь на пятницу температура воздуха в Латвии понизится еще на 1-2 градуса по сравнению с предыдущей ночью, прогнозируют синоптики.

На большей части территории страны минимальная температура воздуха будет ниже -20 градусов, в восточных районах местами от -26 до -28 градусов. Теплее будет на морском побережье в Курземе — до -15 градусов.

 

В связи с ожидаемым ночью и утром сильным морозом Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии планирует объявить желтое предупреждение.

 

Максимальная температура воздуха в пятницу днем ожидается от -1..-2 градусов на западном побережье в Курземе до -11 градусов местами в восточной части Латвии.

 

Ночью и утром местами образуется туман и иней. Днем начиная с северо-запада, в основном в Курземе и Видземе ожидается снегопад, в Курземе — сильный. Будет преобладать слабый до умеренного южный ветер.

 

23 февраля в Риге ожидается небольшая облачность, днем она усилится, вечером начнется снегопад. Слабый .южный, юго-восточный ветер усилится до умеренного. Температура воздуха ночью понизится до -16, на окраинах города — до -22 градусов, днем потеплеет до -7 градусов.

LETA / Фото
Комментарии (2)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
Суслик 18:27 22:02:2018

"Температура воздуха в Риге ночью понизится до -16, на окраинах города — до -22 градусов"
Чиво? Разница в шесть градусов между центром и окраинами? А в центре отчего теплее? К адскому пеклу ближей? Чё за чушь?

« ответить
Profile_default
Latviešu patriots 18:42 22:02:2018

Laba ziņa, lai sasaldē visus okupantu armijas mīļotājus!

« ответить

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
19.02.2018

Дело ABLV: Трамп не обещал сделать Латвию великой  (19)