В ночь на пятницу температура воздуха в Латвии понизится еще на 1-2 градуса по сравнению с предыдущей ночью, прогнозируют синоптики.

На большей части территории страны минимальная температура воздуха будет ниже -20 градусов, в восточных районах местами от -26 до -28 градусов. Теплее будет на морском побережье в Курземе — до -15 градусов.

В связи с ожидаемым ночью и утром сильным морозом Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии планирует объявить желтое предупреждение.

Максимальная температура воздуха в пятницу днем ожидается от -1..-2 градусов на западном побережье в Курземе до -11 градусов местами в восточной части Латвии.

Ночью и утром местами образуется туман и иней. Днем начиная с северо-запада, в основном в Курземе и Видземе ожидается снегопад, в Курземе — сильный. Будет преобладать слабый до умеренного южный ветер.

23 февраля в Риге ожидается небольшая облачность, днем она усилится, вечером начнется снегопад. Слабый .южный, юго-восточный ветер усилится до умеренного. Температура воздуха ночью понизится до -16, на окраинах города — до -22 градусов, днем потеплеет до -7 градусов.