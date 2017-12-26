В новогодние дни — массовые рейды полиции

Также в записи указано, что дорожная полиция будет работать в усиленном режиме до 2 января и особое внимание будет уделено нарушителям ограничений скорости.
Русское вещание LTV 7 добавило, что подробности о полицейских рейдах будут предоставлены чуть позже.
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