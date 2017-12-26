В новогодние дни — массовые рейды полиции

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LETA
Герман Бергер
17:34 26.12.2017
Наша Латвия / Социум

Во время рождественских и новогодних праздников будут проводиться массовые рейды стражей порядка, об этом написало русское вещание LTV 7 на своей странице в Facebook.

Также в записи указано, что дорожная полиция будет работать в усиленном режиме до 2 января и особое внимание будет уделено нарушителям ограничений скорости.

 

Русское вещание LTV 7 добавило, что подробности о полицейских рейдах будут предоставлены чуть позже.

mixnews.lv / Фото
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