В новогоднюю ночь «Taxify» повысит тарифы

Вечером 31 декабря и в новогоднюю ночь сервис по вызову такси «Taxify» повысит тарифы на все поездки, сообщил агентству ЛЕТА руководитель «Taxify» в Латвии Юрис Круминьш.

Тарифы будут соответствовать максимальным, установленными правилами Рижской думы — 2,13 евро за посадку, 71 цент за километр и 14 центов за минуту.

Обычные тарифы «Taxify» составляют 71 цент за посадку, 36 центов за километр и 13 центов за минуту.

По словам Круминьша, повышенные тарифы означают, что к сервису подключится больше водителей, и воспользоваться услугами такси смогут больше людей.

Спрос в новогоднюю ночь может повыситься в 14 раз, считает Круминьш.

Приложение для вызова такси «Taxify» создано в Эстонии и работает более чем в 20 странах, в том числе в Риге с сентября 2014 года.