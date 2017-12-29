В новогоднюю ночь «Taxify» повысит тарифы

Тарифы будут соответствовать максимальным, установленными правилами Рижской думы — 2,13 евро за посадку, 71 цент за километр и 14 центов за минуту.
Обычные тарифы «Taxify» составляют 71 цент за посадку, 36 центов за километр и 13 центов за минуту.
По словам Круминьша, повышенные тарифы означают, что к сервису подключится больше водителей, и воспользоваться услугами такси смогут больше людей.
Спрос в новогоднюю ночь может повыситься в 14 раз, считает Круминьш.
Приложение для вызова такси «Taxify» создано в Эстонии и работает более чем в 20 странах, в том числе в Риге с сентября 2014 года.
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