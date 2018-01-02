В новогоднюю ночь в Лиепае был насмерть забит мужчина(3)

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Виталий Вавилкин
10:09 02.01.2018
Наша Латвия / Происшествия

Трагичный несчастный случай произошел в новогоднюю ночь в Лиепае, на улице Тома, где, возможно, в результате драки погиб мужчина, сообщает портал liepajniekiem.lv.

«Уже 1 января, после трех часов ночи в полицию поступила информация, что в квартире на улице Тома найден труп мужчины 1974 года рождения», — рассказал глава правления Госполиции Курземского региона Гинтс Эшенвалдс.

 

В связи с происшествием, стражи порядка задержали четырех человек. Также по делу начат уголовный процесс, сейчас идет расследование. Более подробной информации полиция пока не предоставляет.

mixnews.lv / Фото
Комментарии (3)
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1 10:11 02:01:2018

Быдло ублюдочное. Ничего удивительного. какая страна, такие и люди.

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CCCP 10:20 02:01:2018

Видимо он не хотел быть пятым!

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был насмерть забит мужчина 17:54 02:01:2018

несчастный случай

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Мнение
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Павел Кириллов
02.01.2018

Белочка с ружьем. Особенности национальной охоты. (5)