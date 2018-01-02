«Уже 1 января, после трех часов ночи в полицию поступила информация, что в квартире на улице Тома найден труп мужчины 1974 года рождения», — рассказал глава правления Госполиции Курземского региона Гинтс Эшенвалдс.
В связи с происшествием, стражи порядка задержали четырех человек. Также по делу начат уголовный процесс, сейчас идет расследование. Более подробной информации полиция пока не предоставляет.
Быдло ублюдочное. Ничего удивительного. какая страна, такие и люди.« ответить
Видимо он не хотел быть пятым!« ответить
несчастный случай« ответить