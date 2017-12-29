В новогоднюю ночь жительницам Берлина выделят «зону безопасности»(2)

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Виталий Вавилкин
19:15 29.12.2017
В мире

Специальная «зона безопасности» будет выделена женщинам в Берлине во время празднования Нового года. Это будет сделано с целью защиты представительниц слабого пола от сексуальных домогательств со стороны мигрантов.

На такие меры местные власти решили пойти после того, как два года назад жительницы нескольких немецких городов пожаловались на сексуальные домогательства со стороны мигрантов в новогоднюю ночь.

 

Однако идея создания специальных зон на массовых мероприятиях далеко не всем пришлась по вкусу. Многие расценили ее как дискриминацию.

 

Праздничное мероприятие в немецкой столице планируется провести в ночь на 1января у Бранденбургских ворот. Ожидается, что в нем примут участие тысячи человек, сообщает BBC News.

 

Как сообщалось, случай массового нападения на женщин был зафиксировал в новогоднюю ночь 2016 года в Кельне. Тогда сотни жительниц этого немецкого города подверглись сексуальным домогательствам со стороны мигрантов. По данным полиции, от противоправных действий беженцев пострадали 1049 человек.

 

riafan.ru / Фото
Комментарии (2)
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CCCP 20:28 29:12:2017

А не задумались как сделать всё Европу одной большой зоной безопасности? Всё что нужно, это публично казнить пару десятков домогателей и все проблеммы исчезнут раз и на всегда.

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Janka 21:22 29:12:2017

dozili. v sobstvennoi strane nado bojatsa viiti na ulicu ibo musliki-arabi ponaehali.
estj predlozenie - sdelatj odno getto dlja vseh nemcev i ne puskatj tuda arabov. obnesti gorod kakoi to koljuckoi i zagnatj tuda vseh belih nemcev.
i vsem horom petj pesni slavi dlja Merkel.

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Мнение
Kabanov-st_mgl0542c5m3m_resize-col15
Николай КАБАНОВ
28.12.2017

Особенности натурных съемок (5)

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