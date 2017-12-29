Специальная «зона безопасности» будет выделена женщинам в Берлине во время празднования Нового года. Это будет сделано с целью защиты представительниц слабого пола от сексуальных домогательств со стороны мигрантов.

На такие меры местные власти решили пойти после того, как два года назад жительницы нескольких немецких городов пожаловались на сексуальные домогательства со стороны мигрантов в новогоднюю ночь.

Однако идея создания специальных зон на массовых мероприятиях далеко не всем пришлась по вкусу. Многие расценили ее как дискриминацию.

Праздничное мероприятие в немецкой столице планируется провести в ночь на 1января у Бранденбургских ворот. Ожидается, что в нем примут участие тысячи человек, сообщает BBC News.

Как сообщалось, случай массового нападения на женщин был зафиксировал в новогоднюю ночь 2016 года в Кельне. Тогда сотни жительниц этого немецкого города подверглись сексуальным домогательствам со стороны мигрантов. По данным полиции, от противоправных действий беженцев пострадали 1049 человек.