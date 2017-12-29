На такие меры местные власти решили пойти после того, как два года назад жительницы нескольких немецких городов пожаловались на сексуальные домогательства со стороны мигрантов в новогоднюю ночь.
Однако идея создания специальных зон на массовых мероприятиях далеко не всем пришлась по вкусу. Многие расценили ее как дискриминацию.
Праздничное мероприятие в немецкой столице планируется провести в ночь на 1января у Бранденбургских ворот. Ожидается, что в нем примут участие тысячи человек, сообщает BBC News.
Как сообщалось, случай массового нападения на женщин был зафиксировал в новогоднюю ночь 2016 года в Кельне. Тогда сотни жительниц этого немецкого города подверглись сексуальным домогательствам со стороны мигрантов. По данным полиции, от противоправных действий беженцев пострадали 1049 человек.
А не задумались как сделать всё Европу одной большой зоной безопасности? Всё что нужно, это публично казнить пару десятков домогателей и все проблеммы исчезнут раз и на всегда.« ответить
dozili. v sobstvennoi strane nado bojatsa viiti na ulicu ibo musliki-arabi ponaehali.« ответить
estj predlozenie - sdelatj odno getto dlja vseh nemcev i ne puskatj tuda arabov. obnesti gorod kakoi to koljuckoi i zagnatj tuda vseh belih nemcev.
i vsem horom petj pesni slavi dlja Merkel.