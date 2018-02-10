Слепой бисексуальный гусь по кличке Томас умер в Новой Зеландии в возрасте 40 лет. Об этом сообщает Independent.

Много лет назад Томас отделился от других гусей и выбрал черного лебедя мужского пола по кличке Генри. Они были партнерами в течении 24 лет. В то время Томас еще был зрячим.

Когда Генри влюбился в самку лебедя по прозвищу Генриетта, Томас остался с парой и помогал им растить лебедят вплоть до смерти самки в 2009 году.

Томас в 2013 году по старости попал в Веллингтонский заказник и впоследствии ослеп.