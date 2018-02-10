Много лет назад Томас отделился от других гусей и выбрал черного лебедя мужского пола по кличке Генри. Они были партнерами в течении 24 лет. В то время Томас еще был зрячим.
Когда Генри влюбился в самку лебедя по прозвищу Генриетта, Томас остался с парой и помогал им растить лебедят вплоть до смерти самки в 2009 году.
Томас в 2013 году по старости попал в Веллингтонский заказник и впоследствии ослеп.
ключевое слово б и с е к с у а л ь н ы й ?))))« ответить
tut kljucevoe kto razmestil takuju statju - berger.« ответить
Но здесь важнее гуси-бисексуалы.))))« ответить
Да-а ! Важная мировая новость. Пойду с горя напьюсь !« ответить
Блин!« ответить
Мне теперь что, напиться по этому поводу?