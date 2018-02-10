В Новой Зеландии умер старейший бисексуальный гусь-полиамор (5)

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Герман Бергер
10:30 10.02.2018
Lifenews / Интересно

Слепой бисексуальный гусь по кличке Томас умер в Новой Зеландии в возрасте 40 лет. Об этом сообщает Independent.

Много лет назад Томас отделился от других гусей и выбрал черного лебедя мужского пола по кличке Генри. Они были партнерами в течении 24 лет. В то время Томас еще был зрячим.

 

Когда Генри влюбился в самку лебедя по прозвищу Генриетта, Томас остался с парой и помогал им растить лебедят вплоть до смерти самки в 2009 году.

 

Томас в 2013 году по старости попал в Веллингтонский заказник и впоследствии ослеп.

Газета.ru / Фото
Комментарии (5)
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Так понимаю, 10:37 10:02:2018

ключевое слово б и с е к с у а л ь н ы й ?))))

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Janka 10:43 10:02:2018

tut kljucevoe kto razmestil takuju statju - berger.

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А в это время первая золотая медаль Олимпиады уехала в Швецию. 10:43 10:02:2018

Но здесь важнее гуси-бисексуалы.))))

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SkeptiK 10:50 10:02:2018

Да-а ! Важная мировая новость. Пойду с горя напьюсь !

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Реалист 16:15 10:02:2018

Блин!
Мне теперь что, напиться по этому поводу?

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Мнение
632725_8390nothumb500-col15
Абик Элкин
08.02.2018

В сейм вызвали психиатров  (15)

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