В Новый Год едем бесплатно!

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14:29 28.12.2017
Наша Латвия / Социум

«Ригас сатиксме» информирует, что в последний день уходящего года — 31 декабря и в первый день Нового года — 1 января будут изменения в работе общественного транспорта а также муниципальных автостоянок и пунктов обслуживания клиентов.

31 декабря и 1 января проезд в общественном транспорте (автобусы, трамваи, троллейбусы) — бесплатный! А в Новогоднюю ночь будут обеспечены еще и дополнительные рейсы. 

 

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31 декабря и 1 января общественный транспорт будет курсировать по графику выходного дня.

 

Чтобы обеспечить большее удобство пассажирам в Новогоднюю ночь, будут обеспечены дополнительные рейсы примерно с 20.00 до 4.00 ( расписание —  здесь). 

 

Что касается центров обслуживания клиентов, то 30 декабря центр на ул.Бривибас, 49/53 будет работать с 10.00 до 13.00, остальные шесть — как обычно по субботам — до 16.00. 31 декабря и 1 января все центры обслуживания клиентов будут закрыты. 

 

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Платные автостоянки, которые обслуживает «Ригас сатиксме», 31 декабря и 1 января можно использовать бесплатно, за исключением подземной автостоянки на Кр.Валдемара, 5 — там оплата по установленному тарифу. 

 

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Минибусы 31 декабря и 1 января работатют по графику выходного дня. Ночные маршруты будут обеспечены в ночь с 29 на 30 декабря и в ночь с 30 на 31 декабря.

Vesti.lv / Фото riga.lv/RU

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Павел Кириллов
25.12.2017

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