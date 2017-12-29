В Новый год зима в Латвии еще наступит

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В конце недели в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями, 31 декабря возможны небольшие заморозки, а в новогоднюю ночь опять потеплеет, во многих местах пройдут дожди, прогнозирует «Global Forecast System».

В субботу в западных и центральных районах Латвии выглянет солнце, на востоке сохранится облачность, местами возможны кратковременные осадки. Западный и южный ветер — слабый до умеренного, температура воздуха — от -1 до +4 градусов.

В ночь на воскресенье похолодает до 0..-5 градусов, днем тоже ожидается небольшой мороз, во многих местах образуется тонкий снежный покров.

В Новогоднюю ночь умеренный южный, юго-западный ветер опять принесет в Латвию теплые воздушные массы, снег во многих местах сменится дождем, температура воздуха повысится до +2..+7 градусов, возможны дымка и туман.

После новогодних праздников временами ожидаются осадки, температура воздуха в январе будет такой же, как в декабре. На дорогах возможна гололедица.