В Новый год зима в Латвии еще наступит

В субботу в западных и центральных районах Латвии выглянет солнце, на востоке сохранится облачность, местами возможны кратковременные осадки. Западный и южный ветер — слабый до умеренного, температура воздуха — от -1 до +4 градусов.
В ночь на воскресенье похолодает до 0..-5 градусов, днем тоже ожидается небольшой мороз, во многих местах образуется тонкий снежный покров.
В Новогоднюю ночь умеренный южный, юго-западный ветер опять принесет в Латвию теплые воздушные массы, снег во многих местах сменится дождем, температура воздуха повысится до +2..+7 градусов, возможны дымка и туман.
После новогодних праздников временами ожидаются осадки, температура воздуха в январе будет такой же, как в декабре. На дорогах возможна гололедица.
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