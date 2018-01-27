В Нью-Йорке хотят построить самый длинный небоскреб в мире(2)

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Press foto
Тимур Пушкарев
13:40 26.01.2018
Техно / Архитектура

В Нью-Йорке хотят построить самый длинный небоскреб в мире. Здание планируется возвести в виде высокой арки.

Архитекторы подчеркивают, что это одно здание, а не два. Именно поэтому его длину нужно измерять как длину кривой. К слову, длина небоскреба составит более 1200 метров, а высота каждой башни — менее 600 метров.

 

Авторы проекта — архитекторы студии Oiio — предложили разместить его в районе Центрального Парка, на 57-й Западной улице. Они считают, что именно там он органично впишется в городской ландшафт.

 

«Ноги» небоскреба The Big Bend охватят историческое здание, чтобы вписаться в узкие участки с его обеих сторон.

 

Все фасады башен от земли и до земли будут с окнами. Если проект The Big Bend будет реализован, он станет самым роскошным на Манхэттене, считают его авторы. 

 

 Однако некоторые из заслуженных нью-йоркских специалистов в области архитектуры высказались против столь большого количества элитных жилых небоскребов.

 

Москва тоже может похвастаться самым длинным зданием. «Лежачий небоскреб» находится на Варшавском шоссе. Чтобы миновать этот дом, потребуется проехать три остановки на общественном транспорте! 

 

TOPnews / Фото
Комментарии (2)
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Profile_default
!?! 13:57 26:01:2018

Может высокий?1?

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Profile_default
CCCP 16:46 26:01:2018

Центральный Парк начинается на 59-й улице, перекрёстка 57-й и Западной улиц нет, они в 80-ти кварталах друг от друга.

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Мнение
Na-olimpiadu-dopustili-rossijskih-sportsmenov-col15
Павел Кириллов
26.01.2018

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