В Литве столетие независимости празднуют 16 февраля, в Эстонии — 24 февраля, а в Латвии — 18 ноября.
Тираж в Эстонии составляет 500 000 экземпляров, из них 10 000 монет имеют повышенное качество и продаются в подарочном конверте стоимостью 10 евро.
Дизайн монеты был выбран весной прошлого года путем референдума, проведенного сразу в трех странах Балтии.
odna na troih? deneg ne hvatilo kazdim sozdatj svoju?« ответить
Эстонцы судя по дате независимости и тут тормознули сильно :)« ответить
100 лет независимости? Так латвия вроде была оккупирована Советским Союзом. Тогда независимости и пол века не наберётся. Или всё таки не было оккупации?? Или эта часть истории мняется по обстоятельствам?« ответить
Сначала сама вошла, а оппукированной ,,стала,, ,значит жертва....Вся политика выстроена у прибалтов на этой версии« ответить
А где Ленин,вроде он дал вам независимость?« ответить
А где Лeнин?Вроде он вам дал независимость.« ответить