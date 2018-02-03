В оборот вышла монета в честь столетия независимости стран Балтии (13)

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Виталий Вавилкин
22:15 02.02.2018
Экономика / Банки

Банк Эстонии выпустил в обращение новую монету достоинством два евро в честь столетия национальной независимости всех трех стран Балтии. Изделия можно приобрести в виде монет или подарочного конверта в магазине музея Банка Эстонии и э-магазине Omniva.

В Литве столетие независимости празднуют 16 февраля, в Эстонии — 24 февраля, а в Латвии — 18 ноября.

 

Тираж в Эстонии составляет 500 000 экземпляров, из них 10 000 монет имеют повышенное качество и продаются в подарочном конверте стоимостью 10 евро.

 

Дизайн монеты был выбран весной прошлого года путем референдума, проведенного сразу в трех странах Балтии.

 

 

BNS / Фото
Комментарии (13)
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Janka 22:29 02:02:2018

odna na troih? deneg ne hvatilo kazdim sozdatj svoju?

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Пророк 22:35 02:02:2018

Эстонцы судя по дате независимости и тут тормознули сильно :)

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100 лет 22:49 02:02:2018

100 лет независимости? Так латвия вроде была оккупирована Советским Союзом. Тогда независимости и пол века не наберётся. Или всё таки не было оккупации?? Или эта часть истории мняется по обстоятельствам?

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шери 11:56 03:02:2018

Сначала сама вошла, а оппукированной ,,стала,, ,значит жертва....Вся политика выстроена у прибалтов на этой версии

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не понял 00:49 03:02:2018

А где Ленин,вроде он дал вам независимость?

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где 00:51 03:02:2018

А где Лeнин?Вроде он вам дал независимость.

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12

Мнение
Let_20656763-col15
Павел Кириллов
02.02.2018

Перевести стрелки. Байба Рубеса собралась в политику?  (13)

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