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Банк Эстонии выпустил в обращение новую монету достоинством два евро в честь столетия национальной независимости всех трех стран Балтии. Изделия можно приобрести в виде монет или подарочного конверта в магазине музея Банка Эстонии и э-магазине Omniva.