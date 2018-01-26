В офисном центре в Пардаугаве застрелили человека

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AIRWAVE
Тимур Пушкарев
12:37 26.01.2018
Наша Латвия / Происшествия

В одном из домов на ул. Мукусалас в Риге сегодня утром был застрелен человек, сообщила агентству ЛЕТА представитель Госполиции Илзе Юревица.

Около 10.45 в полицию поступил вызов в один из домов на ул. Мукусалас, где некий мужчина, возможно, неосторожно обращаясь с оружием, застрелил другого человека. Мужчина задержан, на месте происшествия работает полиция. По факту случившегося начат уголовный процесс.

 

В Службе неотложной медицинской помощи сообщили, что получили вызов в 10.26. Сообщалось о тяжелой травме. Пока «скорая» спешила на вызов, поступила информация о том, что состояние пострадавшего ухудшилось, по телефону были даны указания, как действовать. На указанный адрес была отправлена вторая «карета» скорой помощи? сообщает портал Delfi.

 

LETA / Фото
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Мнение
1-shvedov-col15
Андрей Шведов
22.01.2018

Хакеры все спишут  (23)

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