В офисном центре в Пардаугаве застрелили человека

Около 10.45 в полицию поступил вызов в один из домов на ул. Мукусалас, где некий мужчина, возможно, неосторожно обращаясь с оружием, застрелил другого человека. Мужчина задержан, на месте происшествия работает полиция. По факту случившегося начат уголовный процесс.
В Службе неотложной медицинской помощи сообщили, что получили вызов в 10.26. Сообщалось о тяжелой травме. Пока «скорая» спешила на вызов, поступила информация о том, что состояние пострадавшего ухудшилось, по телефону были даны указания, как действовать. На указанный адрес была отправлена вторая «карета» скорой помощи? сообщает портал Delfi.
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