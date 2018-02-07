Эдгарс Ринкевичс уполномочен предупредить, — пишет газета «СЕГОДНЯ»

Вчера в интервью «Латвияс авизе» министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс логично предположил, что если сейм примет «список Магнитского», то следует ожидать ответной реакции России. А именно, как выразился министр, «мы можем предположить, что Россия предпримет ответные шаги, установив санкции на латвийские товары или включив конкретных латвийских чиновников и журналистов в черный список».

Напомним: правящая коалиция с подачи депутатов от ТБ–Visu Latvijai подготовила проект постановления сейма о введении санкций в отношении лиц, причастных к делу Магнитского. К постановлению прикладывается список тех граждан РФ, которых парламент предлагает внести в черный список ЛР — то есть запретить им въезд в нашу страну и заморозить их счета и арестовать объекты недвижимости, если таковые на нашей территории у этих персон нон грата имеются.

Спрашивается: если Латвия прекрасно осознает, что последует жесткий ответ от Москвы, тогда зачем же нужно этот список Магнитского принимать? Тем более, что, как отметил глава МИДа, Эстония, например, подобный документ еще не утвердила. Более того, из всех стран ЕС список Магнитского приняли только Литва и Великобритания, которая уже одной ногой вышла из Евросоюза.

Ответ очевиден: это сугубо предвыборный ход. Политики ради получения кратковременных политических дивидендов готовы рисковать новыми санкциями со стороны России — например, в сфере транзита и логистики. «Патриотично», ничего не скажешь!

Абик ЭЛКИН.