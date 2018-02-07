В ожидании новых санкций(5)

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газета Сегодня
16:30 06.02.2018
газета Сегодня

Эдгарс Ринкевичс уполномочен предупредить, — пишет газета «СЕГОДНЯ»

Вчера в интервью «Латвияс авизе» министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс логично предположил, что если сейм примет «список Магнитского», то следует ожидать ответной реакции России. А именно, как выразился министр, «мы можем предположить, что Россия предпримет ответные шаги, установив санкции на латвийские товары или включив конкретных латвийских чиновников и журналистов в черный список». 

 

Напомним: правящая коалиция с подачи депутатов от ТБ–Visu Latvijai подготовила проект постановления сейма о введении санкций в отношении лиц, причастных к делу Магнитского. К постановлению прикладывается список тех граждан РФ, которых парламент предлагает внести в черный список ЛР — то есть запретить им въезд в нашу страну и заморозить их счета и арестовать объекты недвижимости, если таковые на нашей территории у этих персон нон грата имеются. 

 

Спрашивается: если Латвия прекрасно осознает, что последует жесткий ответ от Москвы, тогда зачем же нужно этот список Магнитского принимать? Тем более, что, как отметил глава МИДа, Эстония, например, подобный документ еще не утвердила. Более того, из всех стран ЕС список Магнитского приняли только Литва и Великобритания, которая уже одной ногой вышла из Евросоюза. 

 

Ответ очевиден: это сугубо предвыборный ход. Политики ради получения кратковременных политических дивидендов готовы рисковать новыми санкциями со стороны России — например, в сфере транзита и логистики. «Патриотично», ничего не скажешь! 

 

Абик ЭЛКИН.

Vesti.lv / Фото LETA
Комментарии (5)
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Latviešu patriots 16:35 06:02:2018

Nospļauties par Krievijas sankcijām! Mums jau tā 70% eksporta iet uz rietumiem! Krievija var iet dirst!

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ыыы 17:24 06:02:2018

Uz kādām rietumu valstīm tiek eksportēts Latvijas cukurs?

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Latviešu patriots 16:36 06:02:2018

Ja, ja es esmu istajs debīls un tapec, ko es gribu, to es rakstu.

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Парко 17:21 06:02:2018

Госдеп США сказал- ввести, Латвия повторила- ввести.

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Latvišu patriots 17:28 06:02:2018

Nu sakiet man kaut ko!!

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Мнение
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Павел Кириллов
05.02.2018

Взять языка. Гражданская кибервойна в Латвии (3)

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