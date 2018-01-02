В первый день нового года в Латвии было зарегистрировано 14 пожаров

Семь пожаров зарегистрировано в краях, четыре — в Риге, три — в других городах Латвии.
Вчера ГПСС получила также 15 вызовов на спасательные работы: шесть — в краях, шесть — в Риге, три — в других городах.
За прошедшие сутки в Латвии было зарегистрировано 14 пожаров, люди в них не пострадали, свидетельствует оперативная информация Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС).
Семь пожаров зарегистрировано в краях, четыре — в Риге, три — в других городах Латвии.
Вчера ГПСС получила также 15 вызовов на спасательные работы: шесть — в краях, шесть — в Риге, три — в других городах.
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