В первый день нового года в Латвии было зарегистрировано 14 пожаров

За прошедшие сутки в Латвии было зарегистрировано 14 пожаров, люди в них не пострадали, свидетельствует оперативная информация Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС).

Семь пожаров зарегистрировано в краях, четыре — в Риге, три — в других городах Латвии.

Вчера ГПСС получила также 15 вызовов на спасательные работы: шесть — в краях, шесть — в Риге, три — в других городах.