В первый день нового года в Латвии было зарегистрировано 14 пожаров

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08:58 02.01.2018
Наша Латвия

За прошедшие сутки в Латвии было зарегистрировано 14 пожаров, люди в них не пострадали, свидетельствует оперативная информация Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС).

Семь пожаров зарегистрировано в краях, четыре — в Риге, три — в других городах Латвии.

 

Вчера ГПСС получила также 15 вызовов на спасательные работы: шесть — в краях, шесть — в Риге, три — в других городах.

 

Vesti.lv / Фото
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