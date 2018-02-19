В пожаре в Гаркалнском крае погибли четыре человека(4)

Лента новостей
Задержан глава Банка Латвии. За что? Турция пригрозила Сирии войной «Латышский народ не жалеет жидов» 2.0 Die Welt: у Европы нет «фиги» для Путина. Как быть? Скандал в банке. Центральном Миллионер о задержании Римшевича: в России прыгают до потолка! Перевод на латышский Ансиса Берзиньша жестоко избили в чешской тюрьме на глазах у матери Латвийские бобслеисты завоевали бронзу на Олимпиаде
Eще в разделе
Миллионер о задержании Римшевича: в России прыгают до потолка! Ансиса Берзиньша жестоко избили в чешской тюрьме на глазах у матери «Русские с чудовищным акцентом ничего не добьются» Латвия зашла в тупик США «закидают» Балтию бомбами
Владимир Бучельников
16:10 19.02.2018
Наша Латвия / Происшествия

Минувшей ночью в пожаре в Гаркалнском крае погибли четыре человека, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной пожарно-спасательной службе.

Вызов поступил незадолго до полуночи. Открытым пламенем горел двухэтажный жилой дом на площади 210 кв.м.

 

При тушении пожарные обнаружили тела четырех человек и собаки. На ликвидацию пожара потребовалось семь часов.

LETA / Фото
Комментарии (4)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
Правда тут 16:20 19:02:2018

Пишите по точнее человека или второсортных

« ответить
Profile_default
janka 16:35 19:02:2018

uimis. ne po delu tvoi koment. imej sovestj.

« ответить
Profile_default
это 16:48 19:02:2018

Трагедия.

« ответить
Profile_default
Из Латгалии. 18:10 19:02:2018

ВЕСТИ.... Неужели нельзя вычислить комментатора N1 и привлечь к ответственности?

« ответить

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
19.02.2018

Дело ABLV: Трамп не обещал сделать Латвию великой  (16)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV