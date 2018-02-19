Вызов поступил незадолго до полуночи. Открытым пламенем горел двухэтажный жилой дом на площади 210 кв.м.
При тушении пожарные обнаружили тела четырех человек и собаки. На ликвидацию пожара потребовалось семь часов.
Минувшей ночью в пожаре в Гаркалнском крае погибли четыре человека, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной пожарно-спасательной службе.
Вызов поступил незадолго до полуночи. Открытым пламенем горел двухэтажный жилой дом на площади 210 кв.м.
При тушении пожарные обнаружили тела четырех человек и собаки. На ликвидацию пожара потребовалось семь часов.
Пишите по точнее человека или второсортных« ответить
uimis. ne po delu tvoi koment. imej sovestj.« ответить
Трагедия.« ответить
ВЕСТИ.... Неужели нельзя вычислить комментатора N1 и привлечь к ответственности?« ответить