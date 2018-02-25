В прошлом году акцизного налога на нефтепродукты собрано на 4% больше(4)

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Виталий Вавилкин
14:45 25.02.2018
Экономика

В прошлом году поступления акцизного налога на нефтепродукты составили 482,23 млн евро, что на 37,43 млн евро, или 4% больше, чем в 2016 году, свидетельствуют данные Службы государственных доходов об обороте акцизных товаров.

Из общего объема 361,74 млн евро составили поступления акциза на дизельное топливо, 108,32 млн евро — акциза за бензин.

 

10,84 млн евро составили поступления акциза на сжиженный нефтяной газ, который используют в качестве топлива, 0,06 млн евро — акциза на мазут.

 

На поступления акцизного налога на нефтепродукты в 2017 году повлияло увеличение общего объема переданных для потребления нефтепродуктов (топлива) на 6%.

 

 

LETA / Фото
Комментарии (4)
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Hurra! 15:09 25:02:2018

Это новый прорыв в латышской экономике !!! )))

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Latviešu patriots 16:44 25:02:2018

Tev krievu okupantam kāds kautko prasīja?

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Латыши перевели Камасутру, все равно получилось про оккупацию. 17:44 25:02:2018

Я , в отличии от тебя, инвалида на всю голову, каждый божий день плачу этот акциз.

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Ха! 17:52 25:02:2018

А новость-то и правда поместили в раздел экономики.))))

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
19.02.2018

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