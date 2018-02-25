Виталий Вавилкин Виталий Вавилкин Экономика

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В прошлом году поступления акцизного налога на нефтепродукты составили 482,23 млн евро, что на 37,43 млн евро, или 4% больше, чем в 2016 году, свидетельствуют данные Службы государственных доходов об обороте акцизных товаров.