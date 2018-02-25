Из общего объема 361,74 млн евро составили поступления акциза на дизельное топливо, 108,32 млн евро — акциза за бензин.
10,84 млн евро составили поступления акциза на сжиженный нефтяной газ, который используют в качестве топлива, 0,06 млн евро — акциза на мазут.
На поступления акцизного налога на нефтепродукты в 2017 году повлияло увеличение общего объема переданных для потребления нефтепродуктов (топлива) на 6%.
Это новый прорыв в латышской экономике !!! )))« ответить
Tev krievu okupantam kāds kautko prasīja?« ответить
Я , в отличии от тебя, инвалида на всю голову, каждый божий день плачу этот акциз.« ответить
А новость-то и правда поместили в раздел экономики.))))« ответить