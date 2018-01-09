В пустыне Сахара второй год подряд выпал снег(1)

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Виталий Вавилкин
16:55 09.01.2018
Lifenews / Интересно

В Алжире, в пустыне Сахара, в городе Айн-Сефре выпал снег. Снег в пустыне заснял фотограф Карим Боучатата, его работы опубликовал местный портал TSA Algerie.

«В пустыне появился красивый пейзаж, где встретились мягкость золотых песков и чистый белый снег», — сказано в описании к фотографиям. По данным агентства, снег растаял в этот же день, 8 января, когда температура воздуха «пришла в норму».

 

В прошлом году снег в Сахаре выпал в декабре. Тогда аномалию также запечатлел Карим Боучатата. Он отмечал, что не наблюдал снег в этом регионе с 2013 года и, по его словам, местные жители были «очень удивлены» такой погоде.

 

rbc.ru / Фото
Комментарии (1)
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И в Латвии есть НОД 17:24 09:01:2018

Таки дождались снега в Сахаре))

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Мнение
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Павел Кириллов
08.01.2018

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