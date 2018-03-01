В пятницу в Латвии станет еще немного теплее

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Виталий Вавилкин
18:10 01.03.2018
Наша Латвия / Погода

В пятницу в Латвии будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег, прогнозируют синоптики.

Более сильные снегопады ожидаются вечером на юге страны и в первой половине ночи на востоке.

 

Температура ночью понизится до -8..-15 градусов, днем потеплеет до -4..-8.

 

В Риге временами возможен небольшой снег, температура воздуха ночью и утром около -10 градусов, днем -5..-6

LETA / Фото
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