В работе Facebook и Instagram произошел глобальный сбой(3)

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Виталий Вавилкин
14:00 22.02.2018
Техно / Интернет

В работе социальных сетей Facebook и Instagram произошел глобальный сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса DownDetector.

Судя по карте жалоб на сбои, социальные сети недоступны в европейских странах и в России. В большинстве отчетов говорится о полном отключении доступа, некоторые пользователи жалуются на невозможность войти в свой аккаунт. Около 15 процентов юзеров сообщили, что не могут загрузить изображения.

 

На неполадки в работе соцсетей обратил внимание и глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. «Официально заявляю, что я тут ни при чем!» — отметил политик.

 

«Роскомнадзор не имеет к этому никакого отношения», — уточнили в пресс-службе ведомства «Интерфаксу».

 

Сервис Instagram принадлежит компании Facebook. Последний масштабный сбой в обеих соцсетях был зафиксирован в январе этого года.

Lenta.ru / Фото
Комментарии (3)
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соедененные штаты в украине 14:10 22:02:2018

дык ясно, это лично путин

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Ты суслика видишь? 14:21 22:02:2018

Ягки уже точно назовут это новым нападением агрессивных русскх на "цивилизованный мир"! :)
К гадалке не ходи! :)

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:-/ 18:24 22:02:2018

Всё работает. И сейчас, и утром... Или мы не европейская страна?

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Мнение
1-shvedov-col15
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