На Украине на законодательном уровне собираются изменить воинское приветствие. Как пишет «Украинская правда», советские приветствия «Здравствуйте, товарищи» и «Здравия желаю» хотят заменить на «Слава Украине» и «Героям слава».

Украинское правительство предлагает законодательно закрепить военные приветствия «Слава Украине» и «Героям слава». Как пишет «Украинская правда», соответствующий законопроект №7549 от 5 февраля зарегистрирован в Верховной раде.

Инициатором законопроекта является премьер-министр Украины Владимир Гройсман. В частности, документом предлагается внести изменения в статью 84 воинского устава внутренней службы ВСУ, заменив советское приветствие «Здравствуйте, товарищи», «Здравия желаю» на «Слава Украине» и «Героям слава».

«На приветствие начальника или старшего по воинскому званию «Слава Украине» все военнослужащие, которые находятся в строю или вне его, отвечают «Героям слава», — говорится в проекте закона.

Аналогичными фразами предлагается и прощаться, тогда как на сегодня уставная форма прощания звучит так: «До свидания, товарищи», «До свидания».