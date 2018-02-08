В Раде хотят заменить «Здравия желаю» на «Слава Украине!» (6)

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Герман Бергер
17:20 07.02.2018
В мире / Украина

На Украине на законодательном уровне собираются изменить воинское приветствие. Как пишет «Украинская правда», советские приветствия «Здравствуйте, товарищи» и «Здравия желаю» хотят заменить на «Слава Украине» и «Героям слава».

Украинское правительство предлагает законодательно закрепить военные приветствия «Слава Украине» и «Героям слава». Как пишет «Украинская правда», соответствующий законопроект №7549 от 5 февраля зарегистрирован в Верховной раде.

 

 

Инициатором законопроекта является премьер-министр Украины Владимир Гройсман. В частности, документом предлагается внести изменения в статью 84 воинского устава внутренней службы ВСУ, заменив советское приветствие «Здравствуйте, товарищи», «Здравия желаю» на «Слава Украине» и «Героям слава».

 

«На приветствие начальника или старшего по воинскому званию «Слава Украине» все военнослужащие, которые находятся в строю или вне его, отвечают «Героям слава», — говорится в проекте закона.

 

Аналогичными фразами предлагается и прощаться, тогда как на сегодня уставная форма прощания звучит так: «До свидания, товарищи», «До свидания».

ИНО TV / Фото
Комментарии (6)
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Саня 17:32 07:02:2018

Лучше сразу на "хутин пуйло!"

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"сане-ване"-уроду продажному,писателю инфоцентра (он же "шерстьюбитый,пу,и тд и тп.) 17:40 07:02:2018

погаными языками только "Хайль" можно тявкать!

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Пеца 17:46 07:02:2018

в ЕС на вас и так как на дебилов смотрят, а ты ещё такое предлагаешь ввести?? )))
Срала Вукраине, товарищи

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Опанас 17:57 07:02:2018

На вас и смотреть нет нужды. Всегда были, есть и будут проблемы с умом. Йода, видимо, не хватает.

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Коловрат 17:57 07:02:2018

Ага... "Сала Украине!")

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пусть они делают, что хотят!! 20:49 07:02:2018

хоть вместо здоровеньки булы, сразу куй друг у друга сосут! Остоебенела, эта Хохляндия с хохлами!! Что других новостей во всем мире, больше нет??Дебилы, бл**дь!

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Мнение
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Павел Кириллов
05.02.2018

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