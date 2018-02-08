Украинское правительство предлагает законодательно закрепить военные приветствия «Слава Украине» и «Героям слава». Как пишет «Украинская правда», соответствующий законопроект №7549 от 5 февраля зарегистрирован в Верховной раде.
Инициатором законопроекта является премьер-министр Украины Владимир Гройсман. В частности, документом предлагается внести изменения в статью 84 воинского устава внутренней службы ВСУ, заменив советское приветствие «Здравствуйте, товарищи», «Здравия желаю» на «Слава Украине» и «Героям слава».
«На приветствие начальника или старшего по воинскому званию «Слава Украине» все военнослужащие, которые находятся в строю или вне его, отвечают «Героям слава», — говорится в проекте закона.
Аналогичными фразами предлагается и прощаться, тогда как на сегодня уставная форма прощания звучит так: «До свидания, товарищи», «До свидания».
Лучше сразу на "хутин пуйло!"« ответить
погаными языками только "Хайль" можно тявкать!« ответить
в ЕС на вас и так как на дебилов смотрят, а ты ещё такое предлагаешь ввести?? )))« ответить
Срала Вукраине, товарищи
На вас и смотреть нет нужды. Всегда были, есть и будут проблемы с умом. Йода, видимо, не хватает.« ответить
Ага... "Сала Украине!")« ответить
хоть вместо здоровеньки булы, сразу куй друг у друга сосут! Остоебенела, эта Хохляндия с хохлами!! Что других новостей во всем мире, больше нет??Дебилы, бл**дь!« ответить