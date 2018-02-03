Ректор Ульяновского института гражданской авиации Сергей Краснов объявил выговор учащимся вуза за запись и публикацию пародии на клип Бенни Бенасси Satisfaction.

«Поступок курсантов воспринят обучающимися, преподавателями, другими работниками института, ветеранами, многими работниками авиационной отрасли как проявление неуважения к их чести и достоинству, мнению о вузе и представителях авиационной отрасли в целом», — заявил «Интерфаксу» ректор.

Он также сообщил, что с курсантами и их родителями были проведены воспитательные беседы.

Опубликованный 16 января ролик собрал разноречивые отклики. Некоторые пользователи интернета требовали отчислить курсантов и провести прокурорскую проверку. Однако многие студенты других вузов, работники предприятий, представители разных социальных и возрастных групп записали свои ролики в их поддержку.