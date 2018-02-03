В РФ еще не все потеряно: ульяновские курсанты отделались только легким испугом(3)

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Владимир Бучельников
17:32 02.02.2018
В мире / Россия

Ректор Ульяновского института гражданской авиации Сергей Краснов объявил выговор учащимся вуза за запись и публикацию пародии на клип Бенни Бенасси Satisfaction.

«Поступок курсантов воспринят обучающимися, преподавателями, другими работниками института, ветеранами, многими работниками авиационной отрасли как проявление неуважения к их чести и достоинству, мнению о вузе и представителях авиационной отрасли в целом», — заявил «Интерфаксу» ректор.

 

Он также сообщил, что с курсантами и их родителями были проведены воспитательные беседы.

 

Опубликованный 16 января ролик собрал разноречивые отклики. Некоторые пользователи интернета требовали отчислить курсантов и провести прокурорскую проверку. Однако многие студенты других вузов, работники предприятий, представители разных социальных и возрастных групп записали свои ролики в их поддержку.

Полит.Ру / Фото
Комментарии (3)
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полковник 17:53 02:02:2018

Из таких пацанов нормальные мужики получаются. А кто из нас молодых не куражился в компаниях, на дискотеке или перед зеркалом? Тем более ничего пошлого тут нет.
Подурачились пацаны и это нормально.

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И в Латвии есть НОД 19:08 02:02:2018

Это не просто дурачество, это - пидорасинг.

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И в Латвии есть НОД 19:06 02:02:2018

А если бы их исключили Россия бы что-то потеряла? Заголовок бредовый. А парням реально необходимо все объяснить и наставить их на правильный путь. Поэтому решение правильное. А проплаченной группе поддержки - позор.

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Мнение
Let_20656763-col15
Павел Кириллов
02.02.2018

Перевести стрелки. Байба Рубеса собралась в политику?  (4)

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