«Поступок курсантов воспринят обучающимися, преподавателями, другими работниками института, ветеранами, многими работниками авиационной отрасли как проявление неуважения к их чести и достоинству, мнению о вузе и представителях авиационной отрасли в целом», — заявил «Интерфаксу» ректор.
Он также сообщил, что с курсантами и их родителями были проведены воспитательные беседы.
Опубликованный 16 января ролик собрал разноречивые отклики. Некоторые пользователи интернета требовали отчислить курсантов и провести прокурорскую проверку. Однако многие студенты других вузов, работники предприятий, представители разных социальных и возрастных групп записали свои ролики в их поддержку.
Из таких пацанов нормальные мужики получаются. А кто из нас молодых не куражился в компаниях, на дискотеке или перед зеркалом? Тем более ничего пошлого тут нет.« ответить
Подурачились пацаны и это нормально.
Это не просто дурачество, это - пидорасинг.« ответить
А если бы их исключили Россия бы что-то потеряла? Заголовок бредовый. А парням реально необходимо все объяснить и наставить их на правильный путь. Поэтому решение правильное. А проплаченной группе поддержки - позор.« ответить