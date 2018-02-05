В Риге бесплатный проезд для пенсионеров из России, Белоруссии и Украины(16)

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LETA
Герман Бергер
20:56 04.02.2018
Экономика / Финансы

Скидки на проезд в рижском общественном транспорте получают не только латвийские пенсионеры, пишет Diena.

В Риге безработные латвийские граждане и неграждане могут ездить бесплатно с 63 лет, а российские, украинские и белорусские пенсионеры — с 55.

 

Связующие условия Рижской думы предусматривают, что 100-процентная скидка применима ко всем декларированным в Риге безработным пенсионерам, в независимости от их государственной принадлежности.

 

Латвийские граждане и неграждане достигают пенсионного возраста в 63 года и 3 месяца. Граждане России, Украины и Белоруссии становятся пенсионерами раньше — женщина в возрасте 55 лет, а мужчины в возрасте 60. Таким образом им бесплатный проезд доступен от трех до восьми лет раньше, чем латвийцам.

 

Ни у Rīgas satiksme, ни у Рижской думы нет информации о том, сколько иностранных граждан пенсионного возраста проживает в столице.

 

В других самоуправлениях пенсионерам также полагаются скидки. Например, в Лиепае. Однако, там пенсионер может претендовать на скидку в 50% только если его доходы составляют меньше 300 евро в месяц.

mixnews.lv / Фото
Комментарии (16)
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Latviešu patriots 21:05 04:02:2018

Idiotisms, nafig jādod bezmaksas braucieni svešu valstu pensionāriem! Labi Ukraiņi - draudzīgas sabiedroto valsts pilsoņi. Okey. Bet Krievijas un Baltkrievijas pilsoņi?! Tīra kaitniecība un Latvijas interešu nodevība!

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Да. Патриотсу. 21:24 04:02:2018

О как тебя скрючило.

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Мля 21:53 04:02:2018

Теперь понятно, почему при "нациках" в Рижской Думе у меня налог был меньше в четыре раза, а сейчас я плачу 1,5% от кадастра, траханый популист Ушаков.

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CCCP 22:30 04:02:2018

Глиста патриота задел дебилизм законов. Не бзди, какие глисты, такие и законодатели и законы. Срали на своих глистов и паразитов.

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ваня 21:09 04:02:2018

С какого перепуга унтерменьши россии на халяву ездят..люди платят а скот на халяву!!!!!

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Latviešu patriots 21:15 04:02:2018

Okupantu lopi marš uz etnisko dzimteni Krieviju!

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А нам, 21:30 04:02:2018

беженцам с хохляндии? тоже можно, как и русским?

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ПОЦриотSSу 21:34 04:02:2018

А по еблу лопатой давно не получал? Твое место у параши, на крайняк на этнической родине в Тобаго.

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Ivan 22:55 04:02:2018

Жители Тобаго будут категорически против, так как блюдут экологию, им и так дерьма хватает, а вот в космос латышей запускать неплохая идея, на латышской ракете деревянной конечно, с первой она-же и последняя ступенью, сухое топливо пластид (с-4), так как засорять космос также нельзя, топллива нужно побольше чтобы латвшвонавт не звал на помощь в перый и окончательный полёт крепко привязать и заклеять скотчем рот, недорогие подарки и гуманитарный суточный набор еды конечно-же вручить перед полётом, отряд латвшвонавтов пополнять за счёт латышей желающих увековечить себя в космической паранормально-суицидальной латышской масс-медийной хронике, чем больше стартанёт латышей, лем лучше. Когда латвшвонавты закончатся люди вздохнут с облегчением.

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Гражданка. 23:07 04:02:2018

Почему только в Россию? А беларусы и украинцы здесь должны остаться? Давай тогда уж все пусть к себе едут.

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О! это так хорошо! 21:28 04:02:2018

Теперь, надо сообщить своим родным, пусть приезжают и почаще катаются по прекрасной русской Риге!!!

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Верно 21:52 04:02:2018

Лохи оплачиваю все это из своих налогов, Нил молодца.:)))

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ин-на 21:32 04:02:2018

Страшный сон нацистских ублюдков - все равны: и русский, и латыш, и украинец. Эти выродки заслуживают тотального вырождения.

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12

Мнение
Let_20656763-col15
Павел Кириллов
02.02.2018

Перевести стрелки. Байба Рубеса собралась в политику?  (19)

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