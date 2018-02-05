В Риге безработные латвийские граждане и неграждане могут ездить бесплатно с 63 лет, а российские, украинские и белорусские пенсионеры — с 55.
Связующие условия Рижской думы предусматривают, что 100-процентная скидка применима ко всем декларированным в Риге безработным пенсионерам, в независимости от их государственной принадлежности.
Латвийские граждане и неграждане достигают пенсионного возраста в 63 года и 3 месяца. Граждане России, Украины и Белоруссии становятся пенсионерами раньше — женщина в возрасте 55 лет, а мужчины в возрасте 60. Таким образом им бесплатный проезд доступен от трех до восьми лет раньше, чем латвийцам.
Ни у Rīgas satiksme, ни у Рижской думы нет информации о том, сколько иностранных граждан пенсионного возраста проживает в столице.
В других самоуправлениях пенсионерам также полагаются скидки. Например, в Лиепае. Однако, там пенсионер может претендовать на скидку в 50% только если его доходы составляют меньше 300 евро в месяц.
Idiotisms, nafig jādod bezmaksas braucieni svešu valstu pensionāriem! Labi Ukraiņi - draudzīgas sabiedroto valsts pilsoņi. Okey. Bet Krievijas un Baltkrievijas pilsoņi?! Tīra kaitniecība un Latvijas interešu nodevība!« ответить
О как тебя скрючило.« ответить
Теперь понятно, почему при "нациках" в Рижской Думе у меня налог был меньше в четыре раза, а сейчас я плачу 1,5% от кадастра, траханый популист Ушаков.« ответить
Глиста патриота задел дебилизм законов. Не бзди, какие глисты, такие и законодатели и законы. Срали на своих глистов и паразитов.« ответить
С какого перепуга унтерменьши россии на халяву ездят..люди платят а скот на халяву!!!!!« ответить
Okupantu lopi marš uz etnisko dzimteni Krieviju!« ответить
беженцам с хохляндии? тоже можно, как и русским?« ответить
А по еблу лопатой давно не получал? Твое место у параши, на крайняк на этнической родине в Тобаго.« ответить
Жители Тобаго будут категорически против, так как блюдут экологию, им и так дерьма хватает, а вот в космос латышей запускать неплохая идея, на латышской ракете деревянной конечно, с первой она-же и последняя ступенью, сухое топливо пластид (с-4), так как засорять космос также нельзя, топллива нужно побольше чтобы латвшвонавт не звал на помощь в перый и окончательный полёт крепко привязать и заклеять скотчем рот, недорогие подарки и гуманитарный суточный набор еды конечно-же вручить перед полётом, отряд латвшвонавтов пополнять за счёт латышей желающих увековечить себя в космической паранормально-суицидальной латышской масс-медийной хронике, чем больше стартанёт латышей, лем лучше. Когда латвшвонавты закончатся люди вздохнут с облегчением.« ответить
Почему только в Россию? А беларусы и украинцы здесь должны остаться? Давай тогда уж все пусть к себе едут.« ответить
Теперь, надо сообщить своим родным, пусть приезжают и почаще катаются по прекрасной русской Риге!!!« ответить
Лохи оплачиваю все это из своих налогов, Нил молодца.:)))« ответить
Страшный сон нацистских ублюдков - все равны: и русский, и латыш, и украинец. Эти выродки заслуживают тотального вырождения.« ответить