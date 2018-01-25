Председатель Рижской думы Нил Ушаков, фото LETA

В среду, 24 января, в период с 6:00 до 11:00 в Риге и окрестностях Госполиция зарегистрировала 21 ДТП. При этом, хотя Департамент сообщения Рижской думы признает, что снегопад затрудняет передвижение транспортных средств по улицам столицы, но так называемые «снежные билеты» вводить не стали.

Хотя Департамент сообщения Рижской думы признает, что снегопад затрудняет передвижение транспортных средств по улицам столицы, так называемые «снежные билеты», дающие владельцам авто возможность бесплатно пользоваться общественным транспортом, вводить не планируется.

Как отметили Delfi в Госполиции, в двух авариях имеются пострадавшие. Водителей предупреждают, что в условиях сильного снегопада видимость затруднена, а тормозной путь увеличивается в несколько раз.

О введении «снежных билетов» рижское самоуправление объявляет заранее, на основании метеорологических прогнозов. Если синоптики узнают о снегопаде только утром или в течение дня, в тот же день вводить «снежные билеты» бессмысленно, так как жители уже отправились по делам и на работу на своем автомобиле, пояснили в Департаменте сообщения. «В таком случае никакого уменьшения движения транспорта не получится», — сказали в Рижской думе.

В случае введения «снежных билетов» департамент основывается на информации, полученной от Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии. «Сегодня, согласно прогнозу, снегопад и метель ожидаются до обеда, а затем последует резкое повышение температуры, до +4 градусов. Это означает, что проезжую часть можно будет очистить к концу рабочего дня, обеспечив быстрое движение транспорта. А завтра уже наступит оттепель», — пояснила Delfi представитель Департамента сообщения Уна Ахуна-Озола.

В думе подчеркивают, что «снежные билеты» есть смысл вводить, чтобы уменьшить количество частного транспорта на улицах, позволив общественному курсировать по графику, а снегоуборочным машинам — оперативно очищать улицы города от снега.