Хотя Департамент сообщения Рижской думы признает, что снегопад затрудняет передвижение транспортных средств по улицам столицы, так называемые «снежные билеты», дающие владельцам авто возможность бесплатно пользоваться общественным транспортом, вводить не планируется.
Как отметили Delfi в Госполиции, в двух авариях имеются пострадавшие. Водителей предупреждают, что в условиях сильного снегопада видимость затруднена, а тормозной путь увеличивается в несколько раз.
О введении «снежных билетов» рижское самоуправление объявляет заранее, на основании метеорологических прогнозов. Если синоптики узнают о снегопаде только утром или в течение дня, в тот же день вводить «снежные билеты» бессмысленно, так как жители уже отправились по делам и на работу на своем автомобиле, пояснили в Департаменте сообщения. «В таком случае никакого уменьшения движения транспорта не получится», — сказали в Рижской думе.
В случае введения «снежных билетов» департамент основывается на информации, полученной от Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии. «Сегодня, согласно прогнозу, снегопад и метель ожидаются до обеда, а затем последует резкое повышение температуры, до +4 градусов. Это означает, что проезжую часть можно будет очистить к концу рабочего дня, обеспечив быстрое движение транспорта. А завтра уже наступит оттепель», — пояснила Delfi представитель Департамента сообщения Уна Ахуна-Озола.
В думе подчеркивают, что «снежные билеты» есть смысл вводить, чтобы уменьшить количество частного транспорта на улицах, позволив общественному курсировать по графику, а снегоуборочным машинам — оперативно очищать улицы города от снега.
НИЛМЫСТОБОЙ! УРА РУССКОМУ МЭРУ!! - поём громко и очень православно« ответить
В елгаве или онлайне вообще нет халявных билетов .« ответить
Ну и ещё лет 10 назад обещал вай-фай в каждом вагоне и на каждой остановке бесплатно, проблему хозяйской земли решить под домами, русские школы сохранить, бесплатные стоянки и пересадочные узлы, кольцевые дороги вокруг Риги для транзитчиков.... Столько наобещал, что за всё враньё давно пора в тюрьму посадить за клевету. Это «волк в овечьей шкуре» или Сатана во плоти принявший образ невинного очкарика-задрота.« ответить
одет в какой то серый латышским чиновничий сюртук ;) латыши обожают серый мышиный цвет и грязно-зелёный (цвет серого гороха) ну и неизменный флажок в петлице..клоун-с« ответить