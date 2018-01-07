В Риге горел девятиэтажный жилой дом

В субботу работники Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) эвакуировали из горящего девятиэтажного жилого дома 12 человек, а сами из здания выбрались еще около 10 человек, сообщила агентству ЛЕТА представитель ГПСС Инта Палкавниеце.

Вчера около 21.15 ГПСС получила вызов на ул. Калснавас в Риге, где вспыхнул пожар в девятиэтажном жилом доме. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что на седьмом этаже дома горит квартира и образовалось сильное задымление.

Пожарные вывели из дома 12 человек, один из которых был передан медикам скорой помощи. До прибытия пожарных из здания своими силами выбрались около 10 человек. В 23.15 пожар повышенной опасности был ликвидирован.