В Риге горел девятиэтажный жилой дом

Вчера около 21.15 ГПСС получила вызов на ул. Калснавас в Риге, где вспыхнул пожар в девятиэтажном жилом доме. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что на седьмом этаже дома горит квартира и образовалось сильное задымление.
Пожарные вывели из дома 12 человек, один из которых был передан медикам скорой помощи. До прибытия пожарных из здания своими силами выбрались около 10 человек. В 23.15 пожар повышенной опасности был ликвидирован.
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