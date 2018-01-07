В Риге горел девятиэтажный жилой дом

Лента новостей
Опрос: латвийцы стали меньше доверять СМИ Митрополит Александр поздравил православных и староверов с Рождеством Депортированная из Латвии журналистка снимала фильм о Вайре Вике-Фрейберге Начат сбор подписей за создание метро в Риге Президент и премьер поздравили православных и старообрядцев с Рождеством Показали загнивающую в России уникальную бронетехнику СССР Кадыров призвал остановить «военное безумство» США Вслед за Латвией в Эстонии тоже рекордно подорожает топливо Патриарх обеспокоен судьбой денег и ЛГБТ-вопросом
Eще в разделе
Опрос: латвийцы стали меньше доверять СМИ Депортированная из Латвии журналистка снимала фильм о Вайре Вике-Фрейберге Начат сбор подписей за создание метро в Риге Обвиняемый в шпионаже в пользу РФ елгавский железнодорожник освобожден из-под стражи Ой, мороз! На Латвию идут холода
Владимир Бучельников
09:43 07.01.2018
Наша Латвия / Происшествия

В субботу работники Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) эвакуировали из горящего девятиэтажного жилого дома 12 человек, а сами из здания выбрались еще около 10 человек, сообщила агентству ЛЕТА представитель ГПСС Инта Палкавниеце.

Вчера около 21.15 ГПСС получила вызов на ул. Калснавас в Риге, где вспыхнул пожар в девятиэтажном жилом доме. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что на седьмом этаже дома горит квартира и образовалось сильное задымление.

 

Пожарные вывели из дома 12 человек, один из которых был передан медикам скорой помощи. До прибытия пожарных из здания своими силами выбрались около 10 человек. В 23.15 пожар повышенной опасности был ликвидирован.

LETA / Фото
Комментарии (0)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.


Мнение
Sergey_resize-col15
газета Сегодня
04.01.2018

Памяти матроса Железнякова (30)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV