В Риге начинаются дни памяти баррикад 1991 года(38)

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Владимир Бучельников
11:11 13.01.2018
Наша Латвия / Общество

Сегодня в Риге начинаются мероприятия памяти баррикад, сообщила агентству ЛЕТА администратор Музея баррикад 1991 года Иева Эглите.

В Домском соборе сегодня в 16.00 будет открыт новый витраж, посвященный баррикадам 1991 года. Витраж создавался в течение пяти лет на пожертвования, которые собирало движение «Мой Домский собор», учрежденное в 2012 году обществом «Ascendum». Новый витраж расположен в часовне Девы Марии. «Он рассказывает о неугасимой надежде и неотступном стремлении народа к свободной Латвии. Это посвящение защитникам свободы, напоминание об исторических событиях для современных людей и исторический символ свободной Латвии для будущих поколений», — подчеркивают авторы проекта.

 

В 18.00 на Закюсале возле памятника защитникам телецентра в январе 1991 года будет зажжен костер, у которого торжественную присягу принесут яунсарги. На мероприятии выступят директор Музея баррикад Ренарс Заляйс, второй председатель Народного фронта Латвии Ромуальд Ражукс, представители Национальных вооруженных сил и участники событий января 1991 года.

 

На следующей неделе, 16 января, в 12.00 состоится мероприятие памяти защитников баррикад на Марупском кладбище, а в 16.00 — у моста в Вецмилгрависе.

 

20 января в 9.30 на Лесном кладбище пройдет церемония возложения цветов, а в 11.00 будет открыта экспозиция в Музее баррикад. На Домской площади с 11.00 до 18.00 будет гореть костер, в 11.30 у памятника на Бастионной горке и у бывшего здания Министерства внутренних дел на бульв. Райня будет выставлен почетный караул.

 

В 12.00 у памятника Свободы и на Бастионной горке состоится возложение цветов, а в 13.00 костер памяти баррикад будет зажжен у здания Сейма.

 

В этот день в 16.00 в Домском соборе также состоится концерт «Свет будущего».

LETA / Фото
Комментарии (38)
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Latviešu patriots 11:18 13:01:2018

atbalstu 100%

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Гражданская позиция 11:25 13:01:2018

Аферисты от истории! В августе 1991 года всё ещё стояли баррикады у сэйма и телецентра,а вот защитников при появлении десантников и БТРов,ни одного не нашлось.

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миф и ложь 11:26 13:01:2018

Сегодня в Латвии раскручивает миф о баррикадах 1991 года. Реально никаких баррикад, способных оказать сопротивление войскам, не было. Были слабые завалы куч мусора, не более того. И "защитники" представляли из себя разрозненную невооруженную толпу, которая только подогревалась спиртным и гадила в местных подворотнях. Он разбежалась бы при первых же выстрелах. Нацрежиму ЛР требуется героическая история, которой реально у него нет. И потом, если бы люди тогда знали, к какой нищете и разрухе т.н." атмода" приведёт, они сами своими руками разорвали горлопанов "атмоды". Вот это голая правда.

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баррикадник 11:59 13:01:2018

Я там был тогда. Сидели все у костров, пили водку и ждали каких-то событий, как нам пообещали. Подошёл Янка и сказал:" Ждём революцию!", Мы ждали -ждали, пили , ели ,кто что принесёт и даст, но революции не дождались. Через три дня все разошлись. И только дома я узнал из телевизора и газет, что была революция и была победа. Какая революция и над кем победа? Я до сих пор не понял.

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шери 15:26 13:01:2018

баррикадник============Спасибо, посмеялась....Любят у нас все приукрасить для ,,потомков,, Так патриотичней как-то)))

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И в Латвии есть НОД 16:08 13:01:2018

Прям как на Майдане 2014-го. WAIT, OH SHI-

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Гы 11:27 13:01:2018

O kakoi fakel?

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Гос полиция ЛВ 11:28 13:01:2018

Шабашь латышских скотов и сброда

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1234

Мнение
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Николай КАБАНОВ
11.01.2018

Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… (16)

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