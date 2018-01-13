Сегодня в Риге начинаются мероприятия памяти баррикад, сообщила агентству ЛЕТА администратор Музея баррикад 1991 года Иева Эглите.

В Домском соборе сегодня в 16.00 будет открыт новый витраж, посвященный баррикадам 1991 года. Витраж создавался в течение пяти лет на пожертвования, которые собирало движение «Мой Домский собор», учрежденное в 2012 году обществом «Ascendum». Новый витраж расположен в часовне Девы Марии. «Он рассказывает о неугасимой надежде и неотступном стремлении народа к свободной Латвии. Это посвящение защитникам свободы, напоминание об исторических событиях для современных людей и исторический символ свободной Латвии для будущих поколений», — подчеркивают авторы проекта.

В 18.00 на Закюсале возле памятника защитникам телецентра в январе 1991 года будет зажжен костер, у которого торжественную присягу принесут яунсарги. На мероприятии выступят директор Музея баррикад Ренарс Заляйс, второй председатель Народного фронта Латвии Ромуальд Ражукс, представители Национальных вооруженных сил и участники событий января 1991 года.

На следующей неделе, 16 января, в 12.00 состоится мероприятие памяти защитников баррикад на Марупском кладбище, а в 16.00 — у моста в Вецмилгрависе.

20 января в 9.30 на Лесном кладбище пройдет церемония возложения цветов, а в 11.00 будет открыта экспозиция в Музее баррикад. На Домской площади с 11.00 до 18.00 будет гореть костер, в 11.30 у памятника на Бастионной горке и у бывшего здания Министерства внутренних дел на бульв. Райня будет выставлен почетный караул.

В 12.00 у памятника Свободы и на Бастионной горке состоится возложение цветов, а в 13.00 костер памяти баррикад будет зажжен у здания Сейма.

В этот день в 16.00 в Домском соборе также состоится концерт «Свет будущего».