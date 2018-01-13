В Домском соборе сегодня в 16.00 будет открыт новый витраж, посвященный баррикадам 1991 года. Витраж создавался в течение пяти лет на пожертвования, которые собирало движение «Мой Домский собор», учрежденное в 2012 году обществом «Ascendum». Новый витраж расположен в часовне Девы Марии. «Он рассказывает о неугасимой надежде и неотступном стремлении народа к свободной Латвии. Это посвящение защитникам свободы, напоминание об исторических событиях для современных людей и исторический символ свободной Латвии для будущих поколений», — подчеркивают авторы проекта.
В 18.00 на Закюсале возле памятника защитникам телецентра в январе 1991 года будет зажжен костер, у которого торжественную присягу принесут яунсарги. На мероприятии выступят директор Музея баррикад Ренарс Заляйс, второй председатель Народного фронта Латвии Ромуальд Ражукс, представители Национальных вооруженных сил и участники событий января 1991 года.
На следующей неделе, 16 января, в 12.00 состоится мероприятие памяти защитников баррикад на Марупском кладбище, а в 16.00 — у моста в Вецмилгрависе.
20 января в 9.30 на Лесном кладбище пройдет церемония возложения цветов, а в 11.00 будет открыта экспозиция в Музее баррикад. На Домской площади с 11.00 до 18.00 будет гореть костер, в 11.30 у памятника на Бастионной горке и у бывшего здания Министерства внутренних дел на бульв. Райня будет выставлен почетный караул.
В 12.00 у памятника Свободы и на Бастионной горке состоится возложение цветов, а в 13.00 костер памяти баррикад будет зажжен у здания Сейма.
В этот день в 16.00 в Домском соборе также состоится концерт «Свет будущего».
atbalstu 100%« ответить
Аферисты от истории! В августе 1991 года всё ещё стояли баррикады у сэйма и телецентра,а вот защитников при появлении десантников и БТРов,ни одного не нашлось.« ответить
Сегодня в Латвии раскручивает миф о баррикадах 1991 года. Реально никаких баррикад, способных оказать сопротивление войскам, не было. Были слабые завалы куч мусора, не более того. И "защитники" представляли из себя разрозненную невооруженную толпу, которая только подогревалась спиртным и гадила в местных подворотнях. Он разбежалась бы при первых же выстрелах. Нацрежиму ЛР требуется героическая история, которой реально у него нет. И потом, если бы люди тогда знали, к какой нищете и разрухе т.н." атмода" приведёт, они сами своими руками разорвали горлопанов "атмоды". Вот это голая правда.« ответить
Я там был тогда. Сидели все у костров, пили водку и ждали каких-то событий, как нам пообещали. Подошёл Янка и сказал:" Ждём революцию!", Мы ждали -ждали, пили , ели ,кто что принесёт и даст, но революции не дождались. Через три дня все разошлись. И только дома я узнал из телевизора и газет, что была революция и была победа. Какая революция и над кем победа? Я до сих пор не понял.« ответить
баррикадник============Спасибо, посмеялась....Любят у нас все приукрасить для ,,потомков,, Так патриотичней как-то)))« ответить
Прям как на Майдане 2014-го. WAIT, OH SHI-« ответить
O kakoi fakel?« ответить
Шабашь латышских скотов и сброда« ответить