В Риге нашли врагов народа. Это водители автобусов, не выдающие билетов (1)

Лента новостей
Лукьянов: Латвия бросилась на амбразуру и потеряла российский рынок Российский посол: в Риге полно брошенных домов и отвратительных дорог Лукьянов призвал русских Латвии к бунту, но потом передумал ... Крупнейший новый военный корабль Ирана переломился на две части Кабмин готовит детальный план по разгрому русских школ Актриса из «Гарри Поттера» пожаловалась на отсутствие домогательств Курды за день подбили пять турецких танков Посол РФ: Латвия не была оккупирована СССР Как выбрать подарок по дате рождения?
Eще в разделе
Даугава залила Екабпилс Журналист: кто защитит Латвию? Желающих воевать мало? Рижанка против Rīgas Satiksme: женщина простыла после поездки в неотапливаемом трамвае Бизнесмен: открытие «мешков ЧК» обрадует только быдло Для латвийской армии надо еще 50 000 резервистов
Владимир Бучельников
19:27 21.01.2018
Наша Латвия / Происшествия

Чтобы устранить недобросовестных шоферов пассажирских автобусов, которые берут деньги с людей и не выдают билет, Автотранспортная дирекция (АД) в этом году планирует усилить билетный контроль и расширить доступность видеонаблюдения в автобусах.

Об этом сообщил глава правления АД Кристиан Годиньш, пишет mixnews.

 

Он указал, что по сравнению с 2015 годом, билетный контроль уже в прошлом году проводился в два раза чаще. Как еще один способ борьбы с недобросовестными шоферами Годиньш привел введение безналичной оплаты в автобусах.

 

Он также призвал пассажиров просить шофера выдать билет. Таким образом недобросовестные водители больше не смогут мошенничать. Также по количеству выданных билетов будет формироваться общая статистика рейсов, что является одним из факторов при планированных изменениях в маршрутах.

 

«Вы только подумайте, если в автобусе едет десять пассажиров, из которых билеты выданы четверым, АД видит этих четверых, а остальные шесть не показываются в статистике. Таким образом может образоваться ситуация, когда рейс в действительности популярный маршрут, согласно данным, практически не заполнен. Поэтому мы призываем пассажиров обращать внимание на билеты», — заявил Годиньш.

 

Ранее сообщалось, что до 2019 года планируется ввести безналичную оплату в 50% общественного транспорта. Также будет введено видеонаблюдение в рамках существующих договоров. Это одна из кратковременных мер, которая включена в доклад Министерства сообщения «Об экономии бюджетных средств, уменьшение теневой экономики и обеспечении точного учета услуг общественного транспорта».

mixnews.lv / Фото
Комментарии (1)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
ВАСЯ 21:45 21:01:2018

Вы о чём господа из САТИКСМЫ? Сами воры вам даже из США прислали документы на ваших воров Кого привлекли? замылили ворюги На работяг всё свернуть хотите ? ОТМАЗАТЬСЯ? вы сами ВОРЫ

« ответить

Мнение
6368172-col15
Павел Кириллов
19.01.2018

Прибалтизация Финляндии: Латвия научит финнов обороняться от России (16)