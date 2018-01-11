В Риге построят два моста, путепровод и дорогу(1)

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Татьяна Пушкарева
14:51 11.01.2018
Наш город / Наш город

Нынешней весной в Риге начнется строительство четырех крупных объектов, которые должны уменьшить пробки и направить грузовой транспорт в обход центра. Все они будут будут реализованы при европейском софинансировании.

— Нынешний год по праву можно назвать годом освоения европейских денег, — говорит вице-мэр Риги Андрис Америкс. – Рижская дума свою часть денег гарантирует. 

 

Будет начато строительство путепровода от проспекта Виестура на ул. Твайка и расширение этой улицы, а также последнего недостающего участка Восточной магистрали длиной 2,5 километра – от ул. Виеталвас до ул. Иерикю. Земли уже выкуплены, и все готов к началу работ.

 

Третьим крупным объектом, за строительство которого город возьмется в ближайшее время, будет 4-я очередь Южного моста – от Зиепниеккалнса до до Виенибас гатве по направлению к Елгаве. Четвертым станет мост на Кундзиньсалу, который будет начинаться от ул. Уриекстес, по которой грузовой транспорт идет к порту.

 

По условиям европейского софинансирования, все четыре объекта должны быть закончены не позже 2021 года, хотя некоторые планируется завершить раньше – уже через два года.

riga.lv/RU / Фото
Комментарии (1)
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ПРИВЕТ из ПСКОВА 15:17 11:01:2018

МАКСИМУ ЛАТЫШИ ПОСТРОИЛИ - 54 ТРУПА и 200 ИВАЛИДОФФ!!!!
ЩА БЪЯДЬ,ЛАТЫШИ МОСТЫ СТРОИТЬ БУДУТ!!!!
КТО НЕ СПРЯТАЛСЯ - Я НЕ ВИНОВАТ!!!!

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Мнение
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Николай КАБАНОВ
11.01.2018

Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… (1)

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