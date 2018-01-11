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Нынешней весной в Риге начнется строительство четырех крупных объектов, которые должны уменьшить пробки и направить грузовой транспорт в обход центра. Все они будут будут реализованы при европейском софинансировании.

— Нынешний год по праву можно назвать годом освоения европейских денег, — говорит вице-мэр Риги Андрис Америкс. – Рижская дума свою часть денег гарантирует.

Будет начато строительство путепровода от проспекта Виестура на ул. Твайка и расширение этой улицы, а также последнего недостающего участка Восточной магистрали длиной 2,5 километра – от ул. Виеталвас до ул. Иерикю. Земли уже выкуплены, и все готов к началу работ.

Третьим крупным объектом, за строительство которого город возьмется в ближайшее время, будет 4-я очередь Южного моста – от Зиепниеккалнса до до Виенибас гатве по направлению к Елгаве. Четвертым станет мост на Кундзиньсалу, который будет начинаться от ул. Уриекстес, по которой грузовой транспорт идет к порту.

По условиям европейского софинансирования, все четыре объекта должны быть закончены не позже 2021 года, хотя некоторые планируется завершить раньше – уже через два года.