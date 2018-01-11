— Нынешний год по праву можно назвать годом освоения европейских денег, — говорит вице-мэр Риги Андрис Америкс. – Рижская дума свою часть денег гарантирует.
Будет начато строительство путепровода от проспекта Виестура на ул. Твайка и расширение этой улицы, а также последнего недостающего участка Восточной магистрали длиной 2,5 километра – от ул. Виеталвас до ул. Иерикю. Земли уже выкуплены, и все готов к началу работ.
Третьим крупным объектом, за строительство которого город возьмется в ближайшее время, будет 4-я очередь Южного моста – от Зиепниеккалнса до до Виенибас гатве по направлению к Елгаве. Четвертым станет мост на Кундзиньсалу, который будет начинаться от ул. Уриекстес, по которой грузовой транспорт идет к порту.
По условиям европейского софинансирования, все четыре объекта должны быть закончены не позже 2021 года, хотя некоторые планируется завершить раньше – уже через два года.
МАКСИМУ ЛАТЫШИ ПОСТРОИЛИ - 54 ТРУПА и 200 ИВАЛИДОФФ!!!!« ответить
ЩА БЪЯДЬ,ЛАТЫШИ МОСТЫ СТРОИТЬ БУДУТ!!!!
КТО НЕ СПРЯТАЛСЯ - Я НЕ ВИНОВАТ!!!!