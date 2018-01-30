После того, как новоселье справят обезьяны, зебры и сурикаты, — пишет «СЕГОДНЯ»

Строительство экспозиции «Африканская саванна» в Рижском зоопарке идет по плану, а по некоторым позициям даже опережает график, что позволит завершить проект к столетию латвийского государства.

Фундамент для пеликанов

«Работа на строительной площадке ведется интенсивно, даже с опережением графика. «Африканская саванна» станет прекрасным проектом, где вместе будут жить разные животные. Следующим закономерным шагом для нас станет строительство слоновника около «Африканской саванны», — отметил мэр Риги Нил Ушаков, заехавший в зоопарк с проверкой.

В вольере для обезьян уже сделан фундамент и устанавливаются керамзитовые блоки первого этажа. В вольере для птиц готов фундамент, ведутся монтаж деревянных конструкций и возведение крыши, а в вольере для зебр и сурикатов установлен фундамент и монтируются металлические конструкции.

Также проведены электросети, системы водоснабжения и канализации, установлен водосборник, начаты работы по бетонированию и др.

Еще предстоит построить стены для обезьянника и провести отделочные работы, установить конструкции крыши и сделать покрытие. Здесь необходимо провести внутренние инженерные коммуникации, установить механизмы и благоустроить всю территорию.

Саванна почти за 3 миллиона

Весной прошлого года департамент городского развития Рижской думы подписал договор с объединением BBA un Tilts о строительстве большой экспозиции «Африканская саванна» в Рижском зоопарке.

В рамках реализации масштабного проекта «Африканская саванна» планируется создать новую экспозицию животных саванны на площади 3000 кв. м около уже существующего дома жирафов. Строительные работы начались в середине 2017 года.

Предполагается, что путешествие по новой экспозиции начнется около африканских лошадей — зебр, единственных представителей этого вида, имеющих черно–белый окрас, причем у каждого животного он уникальный. Соседями зебр будут африканские птицы, затем, если следовать вперед по дорожке, откроется восхитительный вид на жирафов. Пройдя дальше, можно будет попасть на остров обезьян.

Расходы на строительство экспозиции «Африканская саванна» запланированы в размере 2,88 млн. евро. Объект планируется сдать в эксплуатацию во второй половине 2018 года.

Виктор СИНИЦКИЙ.