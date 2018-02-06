В Риге пройдет очередная акция против перевода школ на латышский язык(10)

Лента новостей
Еловая бессонница Пурвитис, Розенталь и Валтерс едут в Париж Кусочек Большого Яблока Шорты от насильников стали хитом продаж в Германии Кто в городе хозяин? Питьевая вода с Камчатки будет экспортироваться в Китай танкерами В Москву введены войска для уборки снега «Королева бензоколонки» не попала в колею Россия поставила Украине ракетное оружие
Eще в разделе
Возмущенная рижанка: зачем нас учат парковаться, когда полиция делает, что хочет?! Рижанка пишет «домушнику»: ты украл у меня самое святое! Глава «Айнажи» о жестокости: пациент приставил к горлу шампур, сообщая что хочет в ад Адвокат попыталась пронести наркотики клиенту в Рижскую Центральную тюрьму В Мангали найдено тело неизвестного мужчины: полиция просит помочь в опознании
Виталий Вавилкин
16:20 05.02.2018
Наша Латвия / Социум

В четверг, 8 февраля, состоится очередная акция протеста против перевода школ нацменьшинств на обучение только на государственном языке, сообщили агентству ЛЕТА в Русском союзе Латвии (РСЛ).

Акция начнется в Риге, напротив здания Сейма, в 8.30. Это время, когда депутаты идут на работу, и участники акции смогут обратиться к ним напрямую.

 

Как сообщили в Рижской думе, планируется, что в акции примут участие примерно 300 человек.

 

Заявку на пикет подал Штаб зашиты русских школ. В четверг Сейм будет рассматривать законопроект о постепенном переходе школ на латышский язык с 1 сентября 2019 года.

 

LETA / Фото
Комментарии (10)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
Kaupēns 17:26 05:02:2018

Iečurāsim viņiem kurpēs. Viņi ir pieraduši par tādu attieksmi un tikai muļķigi pasmaidīs.

« ответить
Profile_default
Александр Шерстобитов 20:12 05:02:2018

На фото местного разлива "стрелки", "моторолы", "гиви" и другие вампиры, которые подстрекают людей к беспорядкам и насилию. Почему они на свободе?!

« ответить
Profile_default
ваня 22:33 05:02:2018

Смотришь на этих уродцев и понимаешь как плохо что Адольф не победил..

« ответить
Profile_default
однако 17:36 05:02:2018

Иллюстрация к статье напоминает стоп кадр из первых сезонов "The walking dead", да и по сути вся эта тусовка такая же, однако.

« ответить
Profile_default
Vova 17:42 05:02:2018

100+

« ответить
Profile_default
Vova 17:41 05:02:2018

Kogda vi poimjote, čto tut ņe rossija, vsjo stanet na svoji mesta.

« ответить
Profile_default
Здесь не Россия 17:49 05:02:2018

Здесь многонациональная страна, где процентов 80-90 владеют русским языком, а для почти 40% он является родным.

« ответить
Profile_default
Latviešu patriots 19:27 05:02:2018

Nospļauties par sūda protestiem! Izglītības reforma turpināsies!

« ответить
Profile_default
ваня 22:28 05:02:2018

Ублюдки проросийские в первых рядах..смотрю на фото ни одного человека не вижу..одни выродки...

« ответить
12

Мнение
Let_20656763-col15
Павел Кириллов
02.02.2018

Перевести стрелки. Байба Рубеса собралась в политику?  (20)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV