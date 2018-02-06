Акция начнется в Риге, напротив здания Сейма, в 8.30. Это время, когда депутаты идут на работу, и участники акции смогут обратиться к ним напрямую.
Как сообщили в Рижской думе, планируется, что в акции примут участие примерно 300 человек.
Заявку на пикет подал Штаб зашиты русских школ. В четверг Сейм будет рассматривать законопроект о постепенном переходе школ на латышский язык с 1 сентября 2019 года.
Iečurāsim viņiem kurpēs. Viņi ir pieraduši par tādu attieksmi un tikai muļķigi pasmaidīs.« ответить
На фото местного разлива "стрелки", "моторолы", "гиви" и другие вампиры, которые подстрекают людей к беспорядкам и насилию. Почему они на свободе?!« ответить
Смотришь на этих уродцев и понимаешь как плохо что Адольф не победил..« ответить
Иллюстрация к статье напоминает стоп кадр из первых сезонов "The walking dead", да и по сути вся эта тусовка такая же, однако.« ответить
100+« ответить
Kogda vi poimjote, čto tut ņe rossija, vsjo stanet na svoji mesta.« ответить
Здесь многонациональная страна, где процентов 80-90 владеют русским языком, а для почти 40% он является родным.« ответить
Nospļauties par sūda protestiem! Izglītības reforma turpināsies!« ответить
Ублюдки проросийские в первых рядах..смотрю на фото ни одного человека не вижу..одни выродки...« ответить