В четверг, 8 февраля, состоится очередная акция протеста против перевода школ нацменьшинств на обучение только на государственном языке, сообщили агентству ЛЕТА в Русском союзе Латвии (РСЛ).

Акция начнется в Риге, напротив здания Сейма, в 8.30. Это время, когда депутаты идут на работу, и участники акции смогут обратиться к ним напрямую.

Как сообщили в Рижской думе, планируется, что в акции примут участие примерно 300 человек.

Заявку на пикет подал Штаб зашиты русских школ. В четверг Сейм будет рассматривать законопроект о постепенном переходе школ на латышский язык с 1 сентября 2019 года.