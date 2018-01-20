Сегодня, 19 января, у статуи Большого Кристапа состоялись очередные крещенские купания. Латвийские православные вновь собрались, чтобы окунуться в ледяные воды Даугавы.

После освящения Большой воды каждый желающий мог окунуться в воду, заходя в Даугаву по специально сооруженным ступеням.

Как и в прошлые годы, отметить священный праздник и проверить себя на выносливость пришло множество латвийцев, для каждого из которых был подготовлен теплый напиток.

Напомним, в день Крещения Господа воду освящают не только в церквях, но и в реках, озерах, прудах и колодцах. Верующие уверены, что святая вода придает сил и смывает грехи, а купание в проруби в день Крещения не может вызвать проблем со здоровьем даже у неподготовленных.