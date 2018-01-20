В Риге прошли традиционные Крещенские купания (+ФОТО)(11)

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Виталий Вавилкин
22:15 19.01.2018
Наша Латвия / Наша латвия

Сегодня, 19 января, у статуи Большого Кристапа состоялись очередные крещенские купания. Латвийские православные вновь собрались, чтобы окунуться в ледяные воды Даугавы.

После освящения Большой воды каждый желающий мог окунуться в воду, заходя в Даугаву по специально сооруженным ступеням.

 

Как и в прошлые годы, отметить священный праздник и проверить себя на выносливость пришло множество латвийцев, для каждого из которых был подготовлен теплый напиток.

 

Напомним, в день Крещения Господа воду освящают не только в церквях, но и в реках, озерах, прудах и колодцах. Верующие уверены, что святая вода придает сил и смывает грехи, а купание в проруби в день Крещения не может вызвать проблем со здоровьем даже у неподготовленных.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (11)
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СОВЕТНИК БОГА 22:36 19:01:2018

Бабы-дуры застудят придатки яичников - детей не будет...
Вот Попы дурят Людей необразованных
.. стригут овец.. так сказать
.. потом будуть попам в церкву бабки носить

Вот Попам жисть..
.. никаких проблем..!
Бог их кормит..
.. вот такие Дуры и кормят Их

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Саня 22:51 19:01:2018

В Иркутске лет 8 назад неплохо очистились святой водой человек 300. Не думаю, что они снова попытались на следующий год набрать неподдельной вадицы :)

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Latviešu patriots 22:54 19:01:2018

Pareizticīgo idiotisms

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Патриоту 23:00 19:01:2018

А ты господин можешь только за щеку брать,твоё любимое занятие раб,причём конченный!!!

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Latviešu patriots 23:03 19:01:2018

Garīgi slima krieva komentārs..

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Патриоту 23:10 19:01:2018

Не тебе судить недоносок!!!

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Latviešu patriots 23:15 19:01:2018

Kranci, pie kājas..

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CCCP 23:54 19:01:2018

Глист патриот скоро здохнет, глисты 30 дней живут.

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Кадилов 23:03 19:01:2018

Грёбаный стыд эта религия.

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Поп 23:07 19:01:2018

Приходите в наш кружок по занятию средневековым мракобесием.

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Мнение
6368172-col15
Павел Кириллов
19.01.2018

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