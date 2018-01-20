После освящения Большой воды каждый желающий мог окунуться в воду, заходя в Даугаву по специально сооруженным ступеням.
Как и в прошлые годы, отметить священный праздник и проверить себя на выносливость пришло множество латвийцев, для каждого из которых был подготовлен теплый напиток.
Напомним, в день Крещения Господа воду освящают не только в церквях, но и в реках, озерах, прудах и колодцах. Верующие уверены, что святая вода придает сил и смывает грехи, а купание в проруби в день Крещения не может вызвать проблем со здоровьем даже у неподготовленных.
Бабы-дуры застудят придатки яичников - детей не будет...« ответить
Вот Попы дурят Людей необразованных
.. стригут овец.. так сказать
.. потом будуть попам в церкву бабки носить
Вот Попам жисть..
.. никаких проблем..!
Бог их кормит..
.. вот такие Дуры и кормят Их
В Иркутске лет 8 назад неплохо очистились святой водой человек 300. Не думаю, что они снова попытались на следующий год набрать неподдельной вадицы :)« ответить
Pareizticīgo idiotisms« ответить
А ты господин можешь только за щеку брать,твоё любимое занятие раб,причём конченный!!!« ответить
Garīgi slima krieva komentārs..« ответить
Не тебе судить недоносок!!!« ответить
Kranci, pie kājas..« ответить
Глист патриот скоро здохнет, глисты 30 дней живут.« ответить
Грёбаный стыд эта религия.« ответить
Приходите в наш кружок по занятию средневековым мракобесием.« ответить