В Риге, Вильнюсе и Таллинне на прошлой рабочей неделе продолжали расти цены на бензин, свидетельствуют обобщенные агентством ЛЕТА данные.

Самый дорогой бензин на этой неделе был в Таллине, затем в Риге, а дешевле всего он стоил в Вильнюсе. В Таллинне было также самое дорогое дизельное топливо, а меньше всего оно стоило в Вильнюсе.

На АЗС «Circle K» в Риге цена бензина 95-й марки на прошлой рабочей неделе выросла на 0,8% — до 1,272 евро за литр, а цена дизельного топлива не изменилась и составила 1,182 евро за литр.

В Вильнюсе 95-й бензин стоил 1,223 евро за литр, что на 0,7% больше, чем в предыдущую пятницу. Цена дизельного топлива в столице Литвы выросла на 1,3% и составила 1,148 евро за литр.

В Таллинне 95-й бензин подорожал на 1,4% — до 1,274 евро за литр, а цена дизельного топлива снизилась на 0,2% — до 1,274 евро.

Цена автогаза в Вильнюсе и Таллинне не изменилась, составив соответственно 0,56 и 0,649 евро за литр. В Риге автогаз подорожал на 3,7% до 0,565 евро за литр.