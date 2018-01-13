В Риге растут цены на бензин(8)

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Владимир Бучельников
13:41 13.01.2018
Экономика / Энергетика

В Риге, Вильнюсе и Таллинне на прошлой рабочей неделе продолжали расти цены на бензин, свидетельствуют обобщенные агентством ЛЕТА данные.

Самый дорогой бензин на этой неделе был в Таллине, затем в Риге, а дешевле всего он стоил в Вильнюсе. В Таллинне было также самое дорогое дизельное топливо, а меньше всего оно стоило в Вильнюсе.

 

На АЗС «Circle K» в Риге цена бензина 95-й марки на прошлой рабочей неделе выросла на 0,8% — до 1,272 евро за литр, а цена дизельного топлива не изменилась и составила 1,182 евро за литр.

 

В Вильнюсе 95-й бензин стоил 1,223 евро за литр, что на 0,7% больше, чем в предыдущую пятницу. Цена дизельного топлива в столице Литвы выросла на 1,3% и составила 1,148 евро за литр.

 

В Таллинне 95-й бензин подорожал на 1,4% — до 1,274 евро за литр, а цена дизельного топлива снизилась на 0,2% — до 1,274 евро.

 

Цена автогаза в Вильнюсе и Таллинне не изменилась, составив соответственно 0,56 и 0,649 евро за литр. В Риге автогаз подорожал на 3,7% до 0,565 евро за литр.

LETA / Фото
Комментарии (8)
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Latviešu patriots 14:04 13:01:2018

Mani degvielas cenas neuztrauc.

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Сергей 14:06 13:01:2018

Телега на бензине не ездит. Ты дерьмо из под хвоста нюхаешь

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Latviešu patriots 14:23 13:01:2018

Man personīgi degvielai naudas pietiek.

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Latviešu хуууесос 14:21 13:01:2018

пускай гааанцы ебаааные и заправляются вырооодки вооонючие!а я заправлюсь в литве!

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Железный Патриот 15:15 13:01:2018

Полудурок, а в Литве кто правит? Пиз...ец, как поднасрал то!!!! Ахахахахаха!!!!!

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СМЕРШ 14:53 13:01:2018

Ни цента налогов правящим УБЛЮДКАМ.

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Latviešu patriots 15:03 13:01:2018

Par nodokļu nemaksāšanu iesēdināsim..

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сер 17:03 13:01:2018

начнем с депутатов!

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Мнение
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Николай КАБАНОВ
11.01.2018

Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… (16)

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