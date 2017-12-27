В Риге с 15 этажа выпал сын влиятельного казахского политика(6)

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Тимур Пушкарев
13:53 27.12.2017
Наша Латвия / Происшествие

В Риге погиб Асылбек Мусин, сын дипломатического работника и экс-руководителя администрации президента Казахстана Аслана Мусина, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на заявление МИД центральноазиатской республики.

«Мы подтверждаем гибель Асылбека Мусина в столице Латвии Риге. Подробности случившегося сейчас выясняются, информация будет позже», – говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

 

По предварительным данным, 38-летний мужчина скончался в ночь на 24 декабря от травм, несовместимых с жизнью, которые были получены в результате падения из окна квартиры на 15-м этаже жилого дома. Полиция не исключает версию суицида — двумя месяцами ранее именно из этого окна выбросилась гражданская жена погибшего.

 

Асылбек Мусин был известен как коранит — представитель исламского течения, которое считает Коран единственным каноническим текстом в исламе. Он неоднократно выступал с лекциями и является автором серии видеороликов на религиозную тему.

 

Аслан Мусин с 2008 по 2012 год занимал пост руководителя администрации президента Казахстана. В марте 2014 года Аслан Мусин был назначен послом Казахстана в Хорватии. В январе 2017-го освобожден от этой должности в связи с достижением пенсионного возраста.

 

Sputnik Latvija / Фото YouTube
Комментарии (6)
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Latviešu patriots 14:04 27:12:2017

Vajag mazāk dzert, vai pīpēt visādus draņķus, tad pa logu nekritīs.

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Спецом 14:54 27:12:2017

Не пойму как этот пидриот успевает сунуть свою в каждую новость ДБ!!

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ыыы 15:08 27:12:2017

Дык он нигде не работает, сидит на шее либо у жены либо у государства

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русский 15:09 27:12:2017

Докоранился!!!

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янис 17:36 27:12:2017

а с какого хрена он влиятельный ??

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Не закрывайте окно 18:51 27:12:2017

может ещё кто захочет? Да и табличку пора поставить, только оставьте место для новых имён. Жизнь продолжается.

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Мнение
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Павел Кириллов
25.12.2017

Смех массового поражения. Патриоты обратили внимание на российский юмор (13)

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