«Мы подтверждаем гибель Асылбека Мусина в столице Латвии Риге. Подробности случившегося сейчас выясняются, информация будет позже», – говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.
По предварительным данным, 38-летний мужчина скончался в ночь на 24 декабря от травм, несовместимых с жизнью, которые были получены в результате падения из окна квартиры на 15-м этаже жилого дома. Полиция не исключает версию суицида — двумя месяцами ранее именно из этого окна выбросилась гражданская жена погибшего.
Асылбек Мусин был известен как коранит — представитель исламского течения, которое считает Коран единственным каноническим текстом в исламе. Он неоднократно выступал с лекциями и является автором серии видеороликов на религиозную тему.
Аслан Мусин с 2008 по 2012 год занимал пост руководителя администрации президента Казахстана. В марте 2014 года Аслан Мусин был назначен послом Казахстана в Хорватии. В январе 2017-го освобожден от этой должности в связи с достижением пенсионного возраста.
Vajag mazāk dzert, vai pīpēt visādus draņķus, tad pa logu nekritīs.« ответить
Не пойму как этот пидриот успевает сунуть свою в каждую новость ДБ!!« ответить
Дык он нигде не работает, сидит на шее либо у жены либо у государства« ответить
Докоранился!!!« ответить
а с какого хрена он влиятельный ??« ответить
может ещё кто захочет? Да и табличку пора поставить, только оставьте место для новых имён. Жизнь продолжается.« ответить