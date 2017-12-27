В Риге погиб Асылбек Мусин, сын дипломатического работника и экс-руководителя администрации президента Казахстана Аслана Мусина, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на заявление МИД центральноазиатской республики.

«Мы подтверждаем гибель Асылбека Мусина в столице Латвии Риге. Подробности случившегося сейчас выясняются, информация будет позже», – говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

По предварительным данным, 38-летний мужчина скончался в ночь на 24 декабря от травм, несовместимых с жизнью, которые были получены в результате падения из окна квартиры на 15-м этаже жилого дома. Полиция не исключает версию суицида — двумя месяцами ранее именно из этого окна выбросилась гражданская жена погибшего.

Асылбек Мусин был известен как коранит — представитель исламского течения, которое считает Коран единственным каноническим текстом в исламе. Он неоднократно выступал с лекциями и является автором серии видеороликов на религиозную тему.

Аслан Мусин с 2008 по 2012 год занимал пост руководителя администрации президента Казахстана. В марте 2014 года Аслан Мусин был назначен послом Казахстана в Хорватии. В январе 2017-го освобожден от этой должности в связи с достижением пенсионного возраста.