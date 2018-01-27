В ходе разговора полицейский выяснил, что ученик пытался сбежать с уроков, выпрыгнув из окна второго этажа.
Мальчика осмотрела школьная медсестра и не обнаружила никаких травм после падения.
Руководство школы связалось с матерью ученика. О случившемся с ней была проведена беседа превентивного характера.
Обеспокоенные школьники без верхней одежды - характерная черта русскоязычного района« ответить
Обеспокоенный Путинок-дебилок, чешет высеры с дивана!хахаха.дурилка ты картонная тролль-эльф немощный и ущербный« ответить