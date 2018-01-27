В Риге школьник сбежал с уроков, выпрыгнув со второго этажа(2)

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Владимир Бучельников
12:17 27.01.2018
Наша Латвия / Происшествия

25 января работник Рижской муниципальной полиции, находившийся возле одного из учебных заведений Латгальского предместья, заметил обеспокоенного школьника без верхней одежды, пишет riga.lv.

В ходе разговора полицейский выяснил, что ученик пытался сбежать с уроков, выпрыгнув из окна второго этажа.

 

Мальчика осмотрела школьная медсестра и не обнаружила никаких травм после падения.

 

Руководство школы связалось с матерью ученика. О случившемся с ней была проведена беседа превентивного характера.

riga.lv/RU / Фото
Комментарии (2)
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П у т и н 12:36 27:01:2018

Обеспокоенные школьники без верхней одежды - характерная черта русскоязычного района

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Читатель 12:48 27:01:2018

Обеспокоенный Путинок-дебилок, чешет высеры с дивана!хахаха.дурилка ты картонная тролль-эльф немощный и ущербный

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Мнение
Na-olimpiadu-dopustili-rossijskih-sportsmenov-col15
Павел Кириллов
26.01.2018

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