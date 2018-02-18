24 февраля в Риге на Эспланаде пройдет очередная акция протеста против перевода школ на обучение только на государственном языке, сообщили в Русском союзе Латвии (РСЛ).

Акция приурочена к 229-летию первой русской школы в Латвии. На этот раз организаторы приглашают на митинг детей с родителями и учащихся русских школ. Будет проходить сбор подписей под обращением к президенту Латвии, ООН, ЕС и ЮНЕСКО о сохранении и развитии русских школ в Латвии.

Акцию планируется провести с 12:00 до 14:00.