Акция приурочена к 229-летию первой русской школы в Латвии. На этот раз организаторы приглашают на митинг детей с родителями и учащихся русских школ. Будет проходить сбор подписей под обращением к президенту Латвии, ООН, ЕС и ЮНЕСКО о сохранении и развитии русских школ в Латвии.
Акцию планируется провести с 12:00 до 14:00.
Агитационный плакат удручает. Где мать семейства, почему кошка с плакатом?« ответить
Надеюсь, на митинге будет много грудных детей, морозы обещают крепкие.
Торчишь здесь один. Никто с тобой не хочет общаться?« ответить
Торчишь здесь один. Никто не хочет с тобой общаться?)))« ответить
ты бендеровец не человек , ты д-лбаёб .« ответить
Опять биомусор выползает на улицы....отбросы какие то права хотят???очень смешно...ржу не могу....« ответить
Всем понятно, что такое навязывание языка никакого отношения не имеет к его сохранению и развитию, т.к. в доброжелательной и уважительной обстановке уже все давным давно говорили бы по латышски.« ответить
Это обычное силовое давление ненависти нацистов, которые хотят выдавить отсюда русских. Просто трусливые мрази пришли к власти, но не решаются сделать это силой. Больше за этой реформой нет ничего!
Но я здесь родился и здесь мой дом... Когда меня и мою семью таким образом выгоняют из него - я лучше зашью себе рот, чем подчинюсь таким негодяям и буду делать то, что они требуют!
Okupantiem Latvijā vietas nav! Biomēsli nav vajadzīgi!« ответить
Второсортный срочно на ютуб Рэй Рижский для тебя новую песню подогнал.« ответить
Untermenšu demonstrācija Ha Ha Ha Ha Ha Nospļauties par tādiem.« ответить
Что ты тут раскукарекался петушара второсорный))иди трахай свою мамашу шлюху грязную)))« ответить
На митингах такие вопросы не решаются.хоть сколько этих митингов не проводи.только сливается протестный потенциал.Нужно искать альтернативные варианты сохранения обучения на русском языке,например,организовывать дистанционное обучение.« ответить
Назовите альтернативу нацистскому режиму?« ответить