В Риге вновь пройдет акция протеста против обучения только на госязыке(12)

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Виталий Вавилкин
10:45 18.02.2018
Наша Латвия

24 февраля в Риге на Эспланаде пройдет очередная акция протеста против перевода школ на обучение только на государственном языке, сообщили в Русском союзе Латвии (РСЛ).

Акция приурочена к 229-летию первой русской школы в Латвии. На этот раз организаторы приглашают на митинг детей с родителями и учащихся русских школ. Будет проходить сбор подписей под обращением к президенту Латвии, ООН, ЕС и ЮНЕСКО о сохранении и развитии русских школ в Латвии.

 

Акцию планируется провести с 12:00 до 14:00.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (12)
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П у т и н 11:30 18:02:2018

Агитационный плакат удручает. Где мать семейства, почему кошка с плакатом?
Надеюсь, на митинге будет много грудных детей, морозы обещают крепкие.

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Ну че? 11:47 18:02:2018

Торчишь здесь один. Никто с тобой не хочет общаться?

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Ну че? 11:50 18:02:2018

Торчишь здесь один. Никто не хочет с тобой общаться?)))

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сл 13:14 18:02:2018

ты бендеровец не человек , ты д-лбаёб .

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Ваня 18:46 18:02:2018

Опять биомусор выползает на улицы....отбросы какие то права хотят???очень смешно...ржу не могу....

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НепильсОн 13:39 18:02:2018

Всем понятно, что такое навязывание языка никакого отношения не имеет к его сохранению и развитию, т.к. в доброжелательной и уважительной обстановке уже все давным давно говорили бы по латышски.
Это обычное силовое давление ненависти нацистов, которые хотят выдавить отсюда русских. Просто трусливые мрази пришли к власти, но не решаются сделать это силой. Больше за этой реформой нет ничего!
Но я здесь родился и здесь мой дом... Когда меня и мою семью таким образом выгоняют из него - я лучше зашью себе рот, чем подчинюсь таким негодяям и буду делать то, что они требуют!

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Latviešu patriots 13:46 18:02:2018

Okupantiem Latvijā vietas nav! Biomēsli nav vajadzīgi!

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Правда тут 14:43 18:02:2018

Второсортный срочно на ютуб Рэй Рижский для тебя новую песню подогнал.

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Latviešu patriots 13:43 18:02:2018

Untermenšu demonstrācija Ha Ha Ha Ha Ha Nospļauties par tādiem.

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dave 13:55 18:02:2018

Что ты тут раскукарекался петушара второсорный))иди трахай свою мамашу шлюху грязную)))

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strojmeh 13:49 18:02:2018

На митингах такие вопросы не решаются.хоть сколько этих митингов не проводи.только сливается протестный потенциал.Нужно искать альтернативные варианты сохранения обучения на русском языке,например,организовывать дистанционное обучение.

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Гражданская позиция 14:41 18:02:2018

Назовите альтернативу нацистскому режиму?

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (13)

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