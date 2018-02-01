В минувший четверг была совершена кража из индивидуальных сейфов клиентов латвийского Privatbank, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

Точное число пострадавших и причиненный им ущерб пока неизвестны, но речь может идти о сотнях тысяч и даже о миллионах евро. Что очевидно: ограбление произошло по украинской схеме. Серия похожих ограблений на Украине продолжается и уже вызвала дополнительные меры безопасности.

«Безопасные и удобные сейфы»

Privatbank на своей страничке рекламирует свои сейфы как удобные и безопасные — у каждого из них два замка, ключи есть у клиента и банка. И вот они взломаны.

Как рассказал начальник rриминальной полиции Рижского региона Андрей Созинов, уже в начале расследования стало ясно, что у преступления может быть международный характер, и дело переняло Главное управление rримполиции. Вор — иностранец, который мог уже покинуть Латвию.

Мужчина пришел в банк и сказал, что хочет арендовать сейф. Когда его оставили в зале индивидуальных сейфов одного, он и обворовал клиентов банка.

Что существенно: кражу заметили, тоько когда свои пустые ячейки обнаружили клиенты. По неофициальной информации, следов взлома не было.

В Комиссии по рынку финансов и капитала указали, что этот случай в компетенции правоохранительных органов, потому что хранящиеся в сейфах ценности не отражают платежеспособность или стабильность банка. Клиенты могут хранить в сейфах что угодно. По этой же причине полиция опасается, что пострадавшие не захотят делиться с ней информацией о том, что у них украли.

Как это делают на Украине

После нынешних новогодних праздников Нацбанк Украины (НБУ) разослал по банковской системе телеграмму № 50–0007/320, в которой описал самую популярную у преступников схему ограбления арендуемых людьми ячеек, сообщает украинский ресурс news.finance.ua.

Схема достаточно простая. Жулик под видом клиента с поддельным паспортом арендует в банке индивидуальный сейф. И как только попадает в хранилище, где находятся все ячейки, начинает подбирать (подгонять) к ним ключи. Как только ему это удается, вынимает из них все ценное (чаще всего это деньги и драгметаллы, реже — секретные документы) и преспокойно покидает банковское отделение.

По этой схеме было ограблено несколько банков в Киеве около года назад: Райффайзен Банк Аваль, Поликомбанк. Но самый громкий скандал разразился после вскрытия нескольких сейфов в Вектор Банке: пострадавшие клиенты заявили о краже порядка $350 тыс. И даже подали судебный иск с требованием возместить ущерб к Вадиму Березовику, который на момент грабежа возглавлял данное финучреждение. Ведь его подчиненные нарушили не одно, а даже несколько правил предоставления услуги по аренде банковских ячеек. Факт нарушений был подтвержден результатом проверки Нацбанка.

«В Национальный банк Украины обратился следственный отдел Шевченковского отдела полиции Главного управления Национальной полиции во Львовской области (ул. Романа Кучера, 5, г. Львов) с информацией об осуществлении досудебного расследования похищения из арендованных индивидуальных сейфов денежных средств и ценностей», — отмечается в телеграмме № 50–0007/320.

Что НБУ порекомендовал своим подопечным банкирам в этой связи: лучше проверять документы входящих в банковские хранилища с депозитными сейфами клиентов. Чтобы люди не попадали туда по поддельным паспортам.

«Учитывая приведенные факты, просим усилить контроль за верификацией клиентов, имеющих доступ в помещение, где расположены индивидуальные сейфы, и в случае выявления аналогичных фактов сообщать в правоохранительные органы», — говорится в документе НБУ.

Охранники vs грабители

Впрочем, непонятно, почему нацбанковцы просто не потребовали выполнения правил доступа в хранилище, комментирует происходящее news.finance.ua. Если бы выполнялось главное из них, то подобная схема была бы просто невозможна (кроме случаев сговора с работниками банка).

«Клиент банка, арендующий индивидуальный сейф, не имеет права самостоятельно находиться в хранилище. По правилам, он должен прийти туда в сопровождении банковского работника, у него на глазах или вместе с ним (когда ячейка открывается двумя ключами) отпереть свой сейф и тут же уйти с ним в специальную комнату. Именно в этой комнате клиент работает с содержимым ячейки, а работник банка стоит за дверью. Может даже закрыть ее на ключ с обратной стороны, чтобы человек не мог выйти в хранилище к другим сейфам. Соблюдая элементарное правило, можно исключить ситуации, когда вор шатается по депозитарию и подбирает ключи к сейфам других клиентов», — отметил в разговоре с UBR.ua председатель правления RwS bank Владислав Кравец.

Некоторые банки, пекущиеся о сохранности имущества клиентов, идут и на крайние меры: устанавливают секретные камеры в своих хранилищах, чтобы следить за клиентами в них. И как только охранник видит на своем мониторе, что клиент–медвежатник покушается на другие сейфы, подбирая к ним ключи, работники службы безопасности тут же врываются хранилище, блокируют грабителя и вызывают полицию. Но с этим методом есть одна проблема, и серьезная: он незаконный.

«По действующему законодательству, банк не имеет права устанавливать камеры наблюдения в местах расположения индивидуальных сейфов. Они должны быть только на входе в хранилище, и вот это уже требование Нацбанка», — заверил Кравец.

То, что требует НБУ — лучше проверять паспорта клиентов, отсекая поддельные документы, — давно не работает.

«Таких историй становится все меньше. Преступники давно поумнели и не пользуются поддельными документами. Они нанимают малоимущих людей, которые за материальное вознаграждение без лишних вопросов просто открывают банковские сейфы на свои имена. По подлинным документам, к которым не может быть вопросов. А дальше просто подписывают доверенность на пользование ячейкой, и по этой доверенности ходит умелец подделывать ключи и вскрывать ячейки», — объяснил Кравец.

Вместо морали

Как мы уже указывали в прошлом номере «СЕГОДНЯ», безвизовый режим ЕС с Украиной дал и негативные последствия.

Согласно данным украинской Госпогранслужбы за первые шесть месяцев действия безвизового режима со странами Европейского союза (начиная с 11 июня 2017 г.) в Европе побывало 355 000 человек. По данным европейского агентства по пограничной и береговой охране FRONTEX за тот же период по числу отказов во въезде, депортациям и нелегальному пребыванию в ЕС украинцы стали абсолютными лидерами среди всех остальных стран.

По сравнению с первом кварталом 2017 г. (январь–март) к апрелю–июню количество отказов украинцам во въезде на территорию ЕС увеличилось на 5%. По сравнению с 2016 г. количество отказов во въезде возросло на 34%. А по сравнению с началом 2017 г. — на 6,4%.

Эксперты FRONTEX также отмечают значительный рост случаев использования украинцами поддельных документов при пересечении границ. Так, во втором квартале 2017 г. 1 тыс. 682 человека проникли в ЕС по поддельным документам, что на 4% больше, чем в первом квартале 2017 г. Среди таких нелегалов — представители 101 национальности, из которых большинство украинцы (252 человека). Далее идут марокканцы (147 человек) и иранцы (88 человек).

Николай КУДРЯВЦЕВ.