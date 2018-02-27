В Риге задержан разыскиваемый Интерполом российский банкир (4)

Лента новостей
Из-за краха ABLV заморожен ряд крупных проектов. Строители уже «воют» В Вашингтоне открыли площадь Немцова Оперы Риги и Таллина гостят друг у друга Ким Кардашьян снялась для обложки индийского Vogue Как не испортить очки и правильно за ними ухаживать 50 французских чиновников переночуют на улице в знак солидарности с бездомными И учёба, и песня, и жизнь! Актер Гаркалин доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии Нет слов! Популярный в Латвии интернет-магазин прислал подержанный товар
Eще в разделе
Из-за краха ABLV заморожен ряд крупных проектов. Строители уже «воют» Нет слов! Популярный в Латвии интернет-магазин прислал подержанный товар Врач в шоке: в Кенгарагсе ждут, что русский язык станет вторым государственным Крик о помощи: 16-летняя девушка пропала по пути в рижскую церковь Латвия теряет кормильщиков: сотни людей и тысячи их детей останутся без средств
Виталий Вавилкин
14:10 27.02.2018
Наша Латвия / Происшествия

На прошлой неделе в Риге был задержан объявленный в международный розыск за мошенничество в крупных размерах гражданин России Илья Волосевич, сообщила пресс-секретарь Государственной полиции Гинта Гжибовска.

Задержание было произведено 21 февраля.

 

Как сообщается на сайте Интерпола, в розыск Волосевич был объявлен правоохранительными органами России.

 

Латвии предстоит принять решение о его экстрадиции в Россию.

 

Как сообщает «Коммерсант», Волосевич — бывший заместитель председателя российского банка «Клиентский». В Риге он был задержан по запросу Москвы.

 

По версии следствия, Волосевич якобы входил в преступную группу, которая растратила более миллиарда рублей из средств вкладчиков банка.

 

Волосевич был задержан в аэропорту Риги сразу после прилета. В его отношении была применена мера пресечения в виде ареста. Волосевич имеет вид на жительство в Латвии.

 

Центробанк России отозвал лицензию у банка «Клиентский» 3 июля 2015 года. Следственное управление УВД по Западному округу Москвы начало расследовать обстоятельства хищения средств вкладчиков банка.

LETA / Фото
Комментарии (4)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
Latviešu patriots 14:18 27:02:2018

Tas ir labi! Krievu zagļus jāķer! 100% atbalstu!

« ответить
Profile_default
А к нашему берегу, все щепки, да гАвно 14:21 27:02:2018

Задержан в Латвии !!!

« ответить
Profile_default
Саня 14:24 27:02:2018

Хорошо, что в Риге нашли, не выдадут.
На месте Интерпола, я бы не обращал на российские просьбы никакого внимания. Всем понятно, что это политическое преследование и ничего больше.

« ответить
Profile_default
а здесь 15:10 27:02:2018

что ему делать?на морде лица написано---мошенник,крупным шрифтом...Хотя подобное притягивает подобное,своих воров и казнокрадов выше крыши,пинком его в объятия интерпола!

« ответить

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
26.02.2018

ABLV с возу — бабе легче (6)