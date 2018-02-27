На прошлой неделе в Риге был задержан объявленный в международный розыск за мошенничество в крупных размерах гражданин России Илья Волосевич, сообщила пресс-секретарь Государственной полиции Гинта Гжибовска.

Задержание было произведено 21 февраля.

Как сообщается на сайте Интерпола, в розыск Волосевич был объявлен правоохранительными органами России.

Латвии предстоит принять решение о его экстрадиции в Россию.

Как сообщает «Коммерсант», Волосевич — бывший заместитель председателя российского банка «Клиентский». В Риге он был задержан по запросу Москвы.

По версии следствия, Волосевич якобы входил в преступную группу, которая растратила более миллиарда рублей из средств вкладчиков банка.

Волосевич был задержан в аэропорту Риги сразу после прилета. В его отношении была применена мера пресечения в виде ареста. Волосевич имеет вид на жительство в Латвии.

Центробанк России отозвал лицензию у банка «Клиентский» 3 июля 2015 года. Следственное управление УВД по Западному округу Москвы начало расследовать обстоятельства хищения средств вкладчиков банка.