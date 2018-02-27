Задержание было произведено 21 февраля.
Как сообщается на сайте Интерпола, в розыск Волосевич был объявлен правоохранительными органами России.
Латвии предстоит принять решение о его экстрадиции в Россию.
Как сообщает «Коммерсант», Волосевич — бывший заместитель председателя российского банка «Клиентский». В Риге он был задержан по запросу Москвы.
По версии следствия, Волосевич якобы входил в преступную группу, которая растратила более миллиарда рублей из средств вкладчиков банка.
Волосевич был задержан в аэропорту Риги сразу после прилета. В его отношении была применена мера пресечения в виде ареста. Волосевич имеет вид на жительство в Латвии.
Центробанк России отозвал лицензию у банка «Клиентский» 3 июля 2015 года. Следственное управление УВД по Западному округу Москвы начало расследовать обстоятельства хищения средств вкладчиков банка.
Tas ir labi! Krievu zagļus jāķer! 100% atbalstu!« ответить
Задержан в Латвии !!!« ответить
Хорошо, что в Риге нашли, не выдадут.« ответить
На месте Интерпола, я бы не обращал на российские просьбы никакого внимания. Всем понятно, что это политическое преследование и ничего больше.
что ему делать?на морде лица написано---мошенник,крупным шрифтом...Хотя подобное притягивает подобное,своих воров и казнокрадов выше крыши,пинком его в объятия интерпола!« ответить