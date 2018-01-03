В Риге задержан российский журналист(5)

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Анатолий Тарасов
21:00 02.01.2018
Наш город / Рига

В Риге задержан журналист российского канала ТВЦ Анатолий Курлаев. Об этом сообщает «Mixnews» со ссылкой на интервью задержанного радиостанции «Baltkom».

«Я вчера прилетел в Ригу. В гостинице меня не нашли, задержали уже в торговом центре и сказали, что у меня пожизненный запрет на въезд в Латвию. Причин не объяснили. Заявили, что запрет действителен с 2015 года и подписан Министерством внутренних дел. Мне просто показали бумаги, в которых было написано, что с апреля 2015 года я числюсь как нежелательная персона», — заявил Курлаев, добавив, что его собираются в ближайшее время депортировать.

 

По словам журналиста, к нему применен запрет на въезд в Латвию, действующий с апреля 2015 года. Также Курлаев сказал, что до сих пор находится в полиции и, скорее всего, его депортируют.

 

Он разместил в социальных сетях фотографию решения Министерства внутренних дел о включении его в список нежелательных для Латвии лиц, в котором указано, что МВД летом 2015 года получило от Полиции безопасности заключение о том, что действия Курлаева несут угрозу безопасности Латвии.

 

Курлаев отметил, что решение МВД последовало после фильма, снятого в 2015 году.

 

В распространенном ТВЦ заявлении говорится, что задержание сотрудника телеканала «ясно демонстрирует отношение латвийских властей к представителям российских СМИ и их нежелание руководствоваться принципами свободы слова».

mixnews.lv / Фото
Комментарии (5)
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П у т и н 21:17 02:01:2018

Подробности: задержан в примерочной кабинке со спущенными штанами, зубами откусывал ценники.

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быдлу 22:17 02:01:2018

Это ты про себя, глист навозный? Очень даже самокритично.

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быдлу 22:18 02:01:2018

Это ты про себя, глист навозный? Очень даже самокритично..

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ваня 02:18 03:01:2018

Правильно..нелюдей и выродков россии в Латвию пускать нельзя

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федя 08:33 03:01:2018

Действия Саэма несут бОльшую угрозу для безопасности Латвии, чем работа журналиста. Человек похоже просто рассказал неприятную правду. Свобода слова!
Почему его сразу при въезде не задержали?

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Мнение
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Павел Кириллов
02.01.2018

Белочка с ружьем. Особенности национальной охоты. (6)