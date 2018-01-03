«Я вчера прилетел в Ригу. В гостинице меня не нашли, задержали уже в торговом центре и сказали, что у меня пожизненный запрет на въезд в Латвию. Причин не объяснили. Заявили, что запрет действителен с 2015 года и подписан Министерством внутренних дел. Мне просто показали бумаги, в которых было написано, что с апреля 2015 года я числюсь как нежелательная персона», — заявил Курлаев, добавив, что его собираются в ближайшее время депортировать.
По словам журналиста, к нему применен запрет на въезд в Латвию, действующий с апреля 2015 года. Также Курлаев сказал, что до сих пор находится в полиции и, скорее всего, его депортируют.
Он разместил в социальных сетях фотографию решения Министерства внутренних дел о включении его в список нежелательных для Латвии лиц, в котором указано, что МВД летом 2015 года получило от Полиции безопасности заключение о том, что действия Курлаева несут угрозу безопасности Латвии.
Курлаев отметил, что решение МВД последовало после фильма, снятого в 2015 году.
В распространенном ТВЦ заявлении говорится, что задержание сотрудника телеканала «ясно демонстрирует отношение латвийских властей к представителям российских СМИ и их нежелание руководствоваться принципами свободы слова».
Подробности: задержан в примерочной кабинке со спущенными штанами, зубами откусывал ценники.« ответить
Это ты про себя, глист навозный? Очень даже самокритично.« ответить
Это ты про себя, глист навозный? Очень даже самокритично..« ответить
Правильно..нелюдей и выродков россии в Латвию пускать нельзя« ответить
Действия Саэма несут бОльшую угрозу для безопасности Латвии, чем работа журналиста. Человек похоже просто рассказал неприятную правду. Свобода слова!« ответить
Почему его сразу при въезде не задержали?