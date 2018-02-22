В Риге закроют два трамвайных и два троллейбусных маршрута(6)

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LETA
Герман Бергер
22:10 21.02.2018
Наша Латвия / Социум

С начала марта будет закрыто несколько маршрутов общественного транспорта в Риге, сообщает муниципальная компания общественного транспорта Rīgas satiksme.

С 3 марта трамваи 1-го маршрута Иманта-Югла будут следовать через Центральный рынок в обоих направлениях, а 4-й трамвайный маршрут прекратит свое существование. Проездные на один маршрут транспорта, активизированные в трамвае 4-го маршрута, будут действительны в трамваях других маршрутов на участках, совпадающих с 4-м трамвайным маршрутом, без регистрации до завершения срока действия проездного.

 

Из-за сравнительно небольшого числа пассажиров с 3 марта закрывается 6-й трамвайный маршрут. Проездные на один маршрут транспорта, активизированные в трамвае 6-го маршрута, будут действительны в трамваях других маршрутов на участках, совпадающих с 6-м трамвайным маршрутом, без регистрации до завершения срока действия проездного.

 

С 3 марта будет закрыт 24-й маршрут троллейбусов. Проездные на один маршрут транспорта, активизированные в троллейбусе 24-го маршрута, будут действительны в троллейбусах других маршрутов на участках, совпадающих с 24-м троллейбусным маршрутом, без регистрации до завершения срока действия проездного.

 

После закрытия 24-го троллейбусного маршрута отдельные троллейбусы 19-го маршрута будут проезжать возле предприятия Dzintars.

 

Из-за сравнительно малого числа пассажиров закрывается 20-й троллейбусный маршрут. В телецентр на Закюсале пассажиры смогут добраться на новом автобусе 59-го маршрута.

 

Кроме того, с 3 марта будет закрыт ночной автобусный маршрут N8. Одновременно изменится путь следования ночного автобуса N4, который будет следовать по «кольцу» Центр-Иманта-Золитуде-Центр.

rus.delfi / Фото
Комментарии (6)
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Рига вымирает! 22:41 21:02:2018

Спасибо мэру за это. Уничтожает всех и всё, передавая самые сладкие активы приближённым подельникам. Выживает из города кореных горожан. Если раньше в Риге машину можно было держать под окном, то теперь сотни евро надо платить ежимесячно. Так их надо для начала заработать, но слово «работа» ему не знакомо. Работы в Риге нормальной нет, а этой тыщёнкой (при нынешней дороговизне жизни) можно только подтерется нормальному семейному человеку. Это вообще театр абсурда работать за ЧАСТЬ минимальной зарплаты мигранта в Германии и жить в грязном разграбленном городе с разбитыми дорогами и покосившимися заборами. Просто тоска смотреть на этих нищих пенсионеров на кассах супермаркетов, считающих монетки для покупки молотой пшеницы и учитилей с врачами роющихся на развалах сэкондхэндов. Превратли столицу Балтии в отхожую свалку с кучей выживших несчастных забитых людей. Это Демократия за которую мы боролись??? Это просто смердящая помойка в проебалтийских болотах, откуда бегут люди как от войны. Скоро здесь никого не останется и проект «Латвия» придётся трансформировать из «Латвийской Республики» в колониальную территорию выставленную на продажу. Ну вот ШведБанк и продаст росиянам это болото, как в своё время шведская корона. Наварятся дважды! Вот и будет Латвийская Область Московской Префектуры в Прибалтийском регионе на берегу Батийского моря в составе Росийской Федерации. Это я к тому, что если не хотите наводить порядок в стране, то учите русский язык :-)

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К. А. Ин 23:28 21:02:2018

Ну и букв !!! Оплата за слово ?

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ребята !!!!!! 07:55 22:02:2018

Вот вы подумайте только, как ему трудно,
кругом одни враги, предатели, воры,
как он еще держится !!!!!!

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уря 23:33 21:02:2018

зато язык и флажок и всёёёёёёёёёёёёёёёёё фашизм и нацизм !!!

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Da. 00:47 22:02:2018

Krugom niseti ! Narkoman i.
Bednie pensioneri ! Ele nogi vochat ,a starajutsja ese Na rabotu ustroitjsja .
Molodez starajutsja uehatj ,
Uzasno!

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Нил река мутная 03:19 22:02:2018

Мэр продажный как и все политики ! Для Нилки единственный кумир это деньги а на Ригу ему плевать с башни петра!

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
19.02.2018

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