LETA

С начала марта будет закрыто несколько маршрутов общественного транспорта в Риге, сообщает муниципальная компания общественного транспорта Rīgas satiksme.

С 3 марта трамваи 1-го маршрута Иманта-Югла будут следовать через Центральный рынок в обоих направлениях, а 4-й трамвайный маршрут прекратит свое существование. Проездные на один маршрут транспорта, активизированные в трамвае 4-го маршрута, будут действительны в трамваях других маршрутов на участках, совпадающих с 4-м трамвайным маршрутом, без регистрации до завершения срока действия проездного.

Из-за сравнительно небольшого числа пассажиров с 3 марта закрывается 6-й трамвайный маршрут. Проездные на один маршрут транспорта, активизированные в трамвае 6-го маршрута, будут действительны в трамваях других маршрутов на участках, совпадающих с 6-м трамвайным маршрутом, без регистрации до завершения срока действия проездного.

С 3 марта будет закрыт 24-й маршрут троллейбусов. Проездные на один маршрут транспорта, активизированные в троллейбусе 24-го маршрута, будут действительны в троллейбусах других маршрутов на участках, совпадающих с 24-м троллейбусным маршрутом, без регистрации до завершения срока действия проездного.

После закрытия 24-го троллейбусного маршрута отдельные троллейбусы 19-го маршрута будут проезжать возле предприятия Dzintars.

Из-за сравнительно малого числа пассажиров закрывается 20-й троллейбусный маршрут. В телецентр на Закюсале пассажиры смогут добраться на новом автобусе 59-го маршрута.

Кроме того, с 3 марта будет закрыт ночной автобусный маршрут N8. Одновременно изменится путь следования ночного автобуса N4, который будет следовать по «кольцу» Центр-Иманта-Золитуде-Центр.