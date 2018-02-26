С 3 марта трамваи 1-го маршрута Иманта-Югла будут следовать через Центральный рынок в обоих направлениях, а 4-й трамвайный маршрут перестанет курсировать. Проездные на один маршрут, активизированные в 4-м трамвае, будут действительны в трамваях других маршрутов на участках, совпадающих с 4-м трамвайным маршрутом, без регистрации до окончания срока действия проездного.
Также 3 марта будет закрыт 6-й трамвайный маршрут. С проездными на один маршрут транспорта, активизированными в трамвае 6-го маршрута, будет действовать та же система, что и с 4-м трамвайным маршрутом.
С 3 марта прекратит свое существование 24-й маршрут троллейбусов. После закрытия 24-го троллейбусного маршрута отдельные троллейбусы 19-го маршрута будут проезжать возле предприятия Dzintars.
Из-за недостатка пассажиров закроется и 20-й маршрут троллейбусов. В телецентр на Закюсале пассажиры смогут добраться на новом автобусе 59-го маршрута.
Также с 3 марта будет закрыт маршрут ночных автобусов N8. Кроме того, изменится маршрут ночного автобуса N4, который впредь будет ездить по «кольцу» Центр-Иманта-Золитуде-Центр.
Ха ха ха ха людей нет .....« ответить
Маршрутов при согласистах стало заметно меньше. История успеха по-рижски.« ответить
А насколько меньше в Латвии стало народа при согласистах?))))« ответить
А вы задумайтесь,если бы "согласисты" были действительно оппозицией разве им позволили столько рулить Ригой? Если бы им (нацистам) это было не выгодно,они в 24 часа сослали "согласосов" на 101-й километр.« ответить
Закройте наконец 3-й трамвай.Кому нужен маршрут с графиком раз в час? С введением часовых билетов,это не актуально.Тем более,что все маршруты имеют точки пересечения.« ответить
Суровая действительность, транспортную электросеть можно выключать на двадцать часов в сутки, утром, в обед,и вечером по одному рейсу, общественный городской транспорт станет бесплатным, е-талон и афера с возникновением вечного контракта "внедрителей" сразу закончатся. Латыш должен быть поджарым, спортивным, с голодным блеском в опущенных глазах, ползать пешком и выть, да-да именно выть от нацистской латышской безнадёги, чтобы издалека было видно и слышно обезумевших и озверевших латышей ничтожных.« ответить