В Риге закроют сразу несколько маршрутов, включая 6-й трамвай...(6)

Лента новостей
«Судьба Латвии плачевна» Nokia из «Матрицы» возвращается Россию обвинили в атаке на Латвию Создан «заменитель пап» для путешествий США не готовы к настоящей войне Олимпийцам России удалось уйти от позора Экономист: Рухнула мечта Латвии... В РПЦ ответили на закрытие храма в Иерусалиме из-за налогов Латышский поэт: я работал с КГБ, чтобы разоблачить себя!
Eще в разделе
Экономист: Рухнула мечта Латвии... Латышский поэт: я работал с КГБ, чтобы разоблачить себя! Экс-владельцы Trasta komercbankа внезапно дали показания по Римшевичу Эксперт: Русские Латвии ходят по ресторанам! Латыши — нет Правительство форсирует введение э-направлений; врачи – против
В Риге закрывают маршруты общественного транспорта, фото LETA
Герман Бергер
21:33 25.02.2018
Наша Латвия / Социум

В марте закроют сразу несколько маршрутов общественного транспорта в Риге, сообщает Rīgas satiksme.

С 3 марта трамваи 1-го маршрута Иманта-Югла будут следовать через Центральный рынок в обоих направлениях, а 4-й трамвайный маршрут перестанет курсировать. Проездные на один маршрут, активизированные в 4-м трамвае, будут действительны в трамваях других маршрутов на участках, совпадающих с 4-м трамвайным маршрутом, без регистрации до окончания срока действия проездного.

 

Также 3 марта будет закрыт 6-й трамвайный маршрут. С проездными на один маршрут транспорта, активизированными в трамвае 6-го маршрута, будет действовать та же система, что и с 4-м трамвайным маршрутом.

 

С 3 марта прекратит свое существование 24-й маршрут троллейбусов. После закрытия 24-го троллейбусного маршрута отдельные троллейбусы 19-го маршрута будут проезжать возле предприятия Dzintars.

 

Из-за недостатка пассажиров закроется и 20-й маршрут троллейбусов. В телецентр на Закюсале пассажиры смогут добраться на новом автобусе 59-го маршрута.

 

Также с 3 марта будет закрыт маршрут ночных автобусов N8. Кроме того, изменится маршрут ночного автобуса N4, который впредь будет ездить по «кольцу» Центр-Иманта-Золитуде-Центр.

mixnews.lv / Фото
Комментарии (6)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
Гос полиция ЛВ 23:42 25:02:2018

Ха ха ха ха людей нет .....

« ответить
Profile_default
Ушаков нам здесь всю Ригу скоро ликвидирует 01:10 26:02:2018

Маршрутов при согласистах стало заметно меньше. История успеха по-рижски.

« ответить
Profile_default
Интересно 07:36 26:02:2018

А насколько меньше в Латвии стало народа при согласистах?))))

« ответить
Profile_default
Гражданская позиция 07:45 26:02:2018

А вы задумайтесь,если бы "согласисты" были действительно оппозицией разве им позволили столько рулить Ригой? Если бы им (нацистам) это было не выгодно,они в 24 часа сослали "согласосов" на 101-й километр.

« ответить
Profile_default
Вопрос 07:40 26:02:2018

Закройте наконец 3-й трамвай.Кому нужен маршрут с графиком раз в час? С введением часовых билетов,это не актуально.Тем более,что все маршруты имеют точки пересечения.

« ответить
Profile_default
Ivan 08:49 26:02:2018

Суровая действительность, транспортную электросеть можно выключать на двадцать часов в сутки, утром, в обед,и вечером по одному рейсу, общественный городской транспорт станет бесплатным, е-талон и афера с возникновением вечного контракта "внедрителей" сразу закончатся. Латыш должен быть поджарым, спортивным, с голодным блеском в опущенных глазах, ползать пешком и выть, да-да именно выть от нацистской латышской безнадёги, чтобы издалека было видно и слышно обезумевших и озверевших латышей ничтожных.

« ответить

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
19.02.2018

Дело ABLV: Трамп не обещал сделать Латвию великой  (20)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV