Закрытие 4-го маршрута связано с тем, что трамвай 1-го маршрута «Иманта-Югла» теперь будет курсировать вдоль Центрального рынка – в обоих направлениях, сообщает Riga.lv. Из-за сравнительного небольшого пассажирского потока будет закрыт маршрут 6-го трамвая. Месячные билеты на один маршрут, первая регистрация которых была проведена в 4-м и 6-м трамваях до 3 марта, будут годны для использования по другим совпадающим маршрутам, без регистрации — до истечения срока годности билета.
1-й трамвайный маршрут был открыт в 2017 году. Он соединил Иманту и Юглу, объединив большую часть 4-го и 6-го трамвайных маршрутов, сообщает Riga.lv. Однако из-за радиуса перекрестков низкопольный трамвай не мог добраться до Центрального рынка.
Анализ показывает, что 1-й маршрут очень популярен. В январе 2017 года на маршрутах 4-го и 6-го трамваев было перевезено 1,16 млн пассажиров, а через год, в январе 2018-го новый 1-й трамвай перевез 1,25 миллиона пассажиров. Поток пассажиров на 4-м и 6-м маршрутах сократился до 50 тысяч и 100 тысяч, соответственно.
На линии 1-го трамвая сейчас в основном курсируют низкопольные трамваи. С мая линия полностью перейдет на новые, более вместительные трамваи. При необходимости количество рейсов будет увеличено, сообщает Riga.lv
Кроме того, будет закрыт маршрут 24-го троллейбуса. Месячные билеты на один маршрут, первая регистрация которых была проведена в 24-м троллейбусе до 3 марта, будут годны для использования по другим совпадающим маршрутам, без регистрации — до истечения срока годности билета. Список других изменений доступен на сайте Рижского самоуправления.
У нилки лжеца денег не хватает оплачиват всех халявшиков! Голосуйте за это чмо и у него все будет хорошо« ответить
Ну, разве только то, что насрал ... в комментах, отрыжка истории успеха.« ответить
нет, Нил ни при чем!« ответить
нaциkи довели страну до того,что возить некого!!!
Все разбежались унитазы мыть в г ейропах (и то больше платят!) от фаш. воришек!
Это успех тупорылых« ответить
Jā, tas ir Ušakova panākums!« ответить
Прекрасные у нас трамваи! Огромное удовольствие в них ехать.« ответить
Не паниковать, ребята! В промежутке между выборами они всегда закрываются, а перед выборами - открываются!« ответить
Вопрос для любознательных. Кстати, знаете ли вы, что коты Мурис и Кузя в кабинете градоначальника гомосексуальны? Це Европа!