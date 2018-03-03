В Риге закрыты два трамвайных и один троллейбусный маршруты(7)

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Виталий Вавилкин
16:15 03.03.2018
Наша Латвия / Наша латвия

С сегодняшнего дня в Риге вступают в силу значительные изменения в движении общественного транспорта. В частности, закрыты 4-й и 6-й трамвайные маршруты, сообщает пресс-служба Rīgas satiksme.

Закрытие 4-го маршрута связано с тем, что трамвай 1-го маршрута «Иманта-Югла» теперь будет курсировать вдоль Центрального рынка – в обоих направлениях, сообщает Riga.lv. Из-за сравнительного небольшого пассажирского потока будет закрыт маршрут 6-го трамвая. Месячные билеты на один маршрут, первая регистрация которых была проведена в 4-м и 6-м трамваях до 3 марта, будут годны для использования по другим совпадающим маршрутам, без регистрации — до истечения срока годности билета.

 

1-й трамвайный маршрут был открыт в 2017 году. Он соединил Иманту и Юглу, объединив большую часть 4-го и 6-го трамвайных маршрутов, сообщает Riga.lv. Однако из-за радиуса перекрестков низкопольный трамвай не мог добраться до Центрального рынка.

 

Анализ показывает, что 1-й маршрут очень популярен. В январе 2017 года на маршрутах 4-го и 6-го трамваев было перевезено 1,16 млн пассажиров, а через год, в январе 2018-го новый 1-й трамвай перевез 1,25 миллиона пассажиров. Поток пассажиров на 4-м и 6-м маршрутах сократился до 50 тысяч и 100 тысяч, соответственно.

 

На линии 1-го трамвая сейчас в основном курсируют низкопольные трамваи. С мая линия полностью перейдет на новые, более вместительные трамваи. При необходимости количество рейсов будет увеличено, сообщает Riga.lv

 

Кроме того, будет закрыт маршрут 24-го троллейбуса. Месячные билеты на один маршрут, первая регистрация которых была проведена в 24-м троллейбусе до 3 марта, будут годны для использования по другим совпадающим маршрутам, без регистрации — до истечения срока годности билета. Список других изменений доступен на сайте Рижского самоуправления.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (7)
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Нил река мутная 16:35 03:03:2018

У нилки лжеца денег не хватает оплачиват всех халявшиков! Голосуйте за это чмо и у него все будет хорошо

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А, сам то что сделал ? 17:39 03:03:2018

Ну, разве только то, что насрал ... в комментах, отрыжка истории успеха.

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Нет! 18:38 03:03:2018

нет, Нил ни при чем!
нaциkи довели страну до того,что возить некого!!!
Все разбежались унитазы мыть в г ейропах (и то больше платят!) от фаш. воришек!

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ин-на 17:20 03:03:2018

Это успех тупорылых

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Latviešu patriots 17:27 03:03:2018

Jā, tas ir Ušakova panākums!

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рижанин 21:43 03:03:2018

Прекрасные у нас трамваи! Огромное удовольствие в них ехать.

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Muris&Кузя 22:37 03:03:2018

Не паниковать, ребята! В промежутке между выборами они всегда закрываются, а перед выборами - открываются!
Вопрос для любознательных. Кстати, знаете ли вы, что коты Мурис и Кузя в кабинете градоначальника гомосексуальны? Це Европа!

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Мнение
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Павел Кириллов
02.03.2018

Великая сила искусства (4)