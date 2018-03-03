С сегодняшнего дня в Риге вступают в силу значительные изменения в движении общественного транспорта. В частности, закрыты 4-й и 6-й трамвайные маршруты, сообщает пресс-служба Rīgas satiksme.

Закрытие 4-го маршрута связано с тем, что трамвай 1-го маршрута «Иманта-Югла» теперь будет курсировать вдоль Центрального рынка – в обоих направлениях, сообщает Riga.lv. Из-за сравнительного небольшого пассажирского потока будет закрыт маршрут 6-го трамвая. Месячные билеты на один маршрут, первая регистрация которых была проведена в 4-м и 6-м трамваях до 3 марта, будут годны для использования по другим совпадающим маршрутам, без регистрации — до истечения срока годности билета.

1-й трамвайный маршрут был открыт в 2017 году. Он соединил Иманту и Юглу, объединив большую часть 4-го и 6-го трамвайных маршрутов, сообщает Riga.lv. Однако из-за радиуса перекрестков низкопольный трамвай не мог добраться до Центрального рынка.

Анализ показывает, что 1-й маршрут очень популярен. В январе 2017 года на маршрутах 4-го и 6-го трамваев было перевезено 1,16 млн пассажиров, а через год, в январе 2018-го новый 1-й трамвай перевез 1,25 миллиона пассажиров. Поток пассажиров на 4-м и 6-м маршрутах сократился до 50 тысяч и 100 тысяч, соответственно.

На линии 1-го трамвая сейчас в основном курсируют низкопольные трамваи. С мая линия полностью перейдет на новые, более вместительные трамваи. При необходимости количество рейсов будет увеличено, сообщает Riga.lv

Кроме того, будет закрыт маршрут 24-го троллейбуса. Месячные билеты на один маршрут, первая регистрация которых была проведена в 24-м троллейбусе до 3 марта, будут годны для использования по другим совпадающим маршрутам, без регистрации — до истечения срока годности билета. Список других изменений доступен на сайте Рижского самоуправления.