В Рижском аэропорту сегодня встретили 6-миллионного пассажира этого года — гражданку Литвы Эгле Марцинкевичюте, которая прибыла в латвийскую столицу рейсом авиакомпании «airBaltic» из Копенгагена, чтобы трансфером отправиться дальше, в Вильнюс, сообщил представитель аэропорта по связям с общественностью Эдгар Вилцанс.

Он отметил, что благодаря крупным вложениям в развитие инфраструктуры, модернизации аэропорта и улучшению обслуживания пассажиров Рига стала более привлекательной как для авиакомпаний, так и для путешественников.

Уходящий год для аэропорта был плодотворным — на 12% увеличилось число обслуженных пассажиров, на четверть возрос объем грузов. Аэропорт продолжает укреплять позиции удобного транзитного узла для перелетов в другие пункты назначения. В этом году число пассажиров в этом сегменте возросло почти на 30%.

«То, что этот год будет очень успешным, было ясно еще летом, когда каждый месяц устанавливались новые рекорды по числу пассажиров — в июле число пассажиров в аэропорту превысило 646 тыс., а это значит, что ежедневно мы обслуживали почти 21 тыс. прибывающих и улетающих пассажиров. Это позволило аэропорту «Рига» войти в топ-5 самых быстрорастущих аэропортов Европы. В зимний сезон также наблюдается положительная динамика роста числа пассажиров», — сообщила председатель правления ГАО «Международный аэропорт «Рига»» Илона Лице.

В этом году из Рижского аэропорта было открыто почти 20 новых маршрутов, а несколько авиакомпаний уже заявили о новых маршрутах следующего года — Лиссабон, Кутаиси, Гданьск, Бордо, Малага и др.

Рижский аэропорт — крупнейший узел авиасообщения в странах Балтии. В зимний сезон из аэропорта можно отправиться в более чем 70, а в летний сезон — почти в 90 пунктов назначения. В аэропорту работают 20 авиакомпаний. За 11 месяцев 2017 года аэропорт обслужил более 5,6 млн пассажиров — почти 45% общего количества пассажиров в странах Балтии.