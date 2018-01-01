В Рижском роддоме в этом году первой родилась девочка

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14:44 01.01.2018
Наша Латвия / Социум

Первым ребенком, принятом в Рижском роддоме в этом году, стала девочка, сообщила агентству ЛЕТА представитель роддома Яна Приедниеце.

Девочка родилась в 1.50.

 

К 13.00 в роддоме появились на свет два ребенка — девочка и мальчик.

LETA / Фото
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