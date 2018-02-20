Продюсеры фильма ужасов «Невеста» Владислав Северцев и Дмитрий Литвинов готовят новый хоррор-проект под названием «Рассвет», сюжет которого затрагивает тему осознанных сновидений и сонного паралича.

У девушки при загадочных обстоятельствах погибает старший брат. Сразу же после этого её начинают преследовать крайне реалистичные ночные кошмары. Девушка отправляется в институт сомнологии, где её вместе с другими пациентами погружают в совместное осознанное сновидение. Однако после пробуждения все они оказываются в реальности, которая страшнее любого кошмара.

Над сценарием картины работал Евгений Колядинцев («Дизлайк », «Диггеры»). Среди схожих по духу картин называются «Сияние», «Кошмар на улице Вязов» и «Астрал». Старт съёмок намечен на июнь-июль, в данный момент авторы ленты подыскивают режиссёра и готовятся приступить к кастингу.

На широких экранах «Рассвет» окажется 10 января 2019-го.