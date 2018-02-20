В России готовят хоррор «Рассвет»(2)

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Анатолий Тарасов
09:28 20.02.2018
Кино / Новости кино

Продюсеры фильма ужасов «Невеста» Владислав Северцев и Дмитрий Литвинов готовят новый хоррор-проект под названием «Рассвет», сюжет которого затрагивает тему осознанных сновидений и сонного паралича.

У девушки при загадочных обстоятельствах погибает старший брат. Сразу же после этого её начинают преследовать крайне реалистичные ночные кошмары. Девушка отправляется в институт сомнологии, где её вместе с другими пациентами погружают в совместное осознанное сновидение. Однако после пробуждения все они оказываются в реальности, которая страшнее любого кошмара.

 

Над сценарием картины работал Евгений Колядинцев («Дизлайк », «Диггеры»). Среди схожих по духу картин называются «Сияние», «Кошмар на улице Вязов» и «Астрал». Старт съёмок намечен на июнь-июль, в данный момент авторы ленты подыскивают режиссёра и готовятся приступить к кастингу.

 

На широких экранах «Рассвет» окажется 10 января 2019-го.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (2)
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Саня™ 09:30 20:02:2018

Там уже вся страна один большой хоррор.

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to-Сане : 10:04 20:02:2018

Там-это на Украине?!

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Мнение
1-shvedov-col15
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19.02.2018

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