У девушки при загадочных обстоятельствах погибает старший брат. Сразу же после этого её начинают преследовать крайне реалистичные ночные кошмары. Девушка отправляется в институт сомнологии, где её вместе с другими пациентами погружают в совместное осознанное сновидение. Однако после пробуждения все они оказываются в реальности, которая страшнее любого кошмара.
Над сценарием картины работал Евгений Колядинцев («Дизлайк », «Диггеры»). Среди схожих по духу картин называются «Сияние», «Кошмар на улице Вязов» и «Астрал». Старт съёмок намечен на июнь-июль, в данный момент авторы ленты подыскивают режиссёра и готовятся приступить к кастингу.
На широких экранах «Рассвет» окажется 10 января 2019-го.
Там уже вся страна один большой хоррор.« ответить
Там-это на Украине?!« ответить