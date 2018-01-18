В России хотят дать свой ответ на принятие «списка Магнитского» в Латвии(9)

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Виталий Вавилкин
15:10 17.01.2018
В мире / Россия

Россия должна будет отреагировать, если Латвия примет собственный закон, аналогичный «закону Магнитского», заявил во вторник РИА Новости зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа («Справедливая Россия»).

Депутат парламента Латвии Рихард Колс ранее заявил, что республика в скором времени примет собственный закон, аналогичный «закону Магнитского», в него включат россиян.

 

«Я думаю, что мы в сегодняшней ситуации должны реагировать на все такие заявления… Я думаю, обязательно надо реагировать. Если в какой-то мере когда-то можно было бы и сточки зрения силы все это пропустить, когда… реагировать надо», — сказал собеседник агентства.

 

Акт Магнитского был принят в 2012 году в США. Закон устанавливает персональные санкции по отношению к лицам, отвечающим за соблюдение прав человека в РФ. Ранее аналогичный закон, вводящий санкции против иностранных чиновников, вступил в силу и в Канаде.

 

Парламент Литвы принял подобный документ в середине ноября. Он запрещает въезд в республику иностранцам, связанным с крупномасштабной коррупцией, отмыванием денег или нарушениями прав человека.

 

RIA Novosti/Scanpix / Фото
Комментарии (9)
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Александр Шерстобитов 15:15 17:01:2018

это в стране где 250 тыс. неграждан без права голоса и т.д. т.п. будут учить россию?? Закон устанавливает персональные санкции по отношению к лицам, отвечающим за соблюдение прав человека в РФ

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Latviešu patriots 15:19 17:01:2018

Šāds likums Latvijā būs loģisks atbildes solis Krievijas darbībai, vērstai pret Latviju. Ja krievija reaģēs analogi, mūs tas neuztrauks.

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to-Latviešu patriots 15:19 17:01:2018 15:25 17:01:2018

скакол после 20 года ты будешь сосать письку, так как транзита не будет, ЕС фонды будут закрыты, хуторок будешь дальше плести корзинки и крутить горшки,

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Latviešu patriots 15:31 17:01:2018

Nav tava krieva problēma. Nebāz degunu Latviešu lietās.

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CCCP 15:46 17:01:2018

Вот именно! Ваши латышские проблемы оказались не вашими. Если не думать о проблемах, они сами по себе исчезнут. Нет денег - будут. Жрать нечего - спать ложись. Нет денег на лекарства - значит здоров.

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анонимс 15:22 17:01:2018

Россия просто обьязана давать латвии ответы которых просто нету или они совсем смешные.

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Александр Шерстобитов 15:27 17:01:2018

как там молочка поживает? масло 10+ за кг )) как там шпроты, вкусные? как там транзит каждый день уменьшается, ой как хорошоо

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Ты суслика видишь? 15:31 17:01:2018

Лучше скажите, нафига Латвия у России 1339,5 тонн гороха купили? :)

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Ты суслика видишь? 15:29 17:01:2018

А зачем? В упор не замечать шавок - это было бы точно обидно для местных озабоченных, ибо западу тоже Прибалтика без сосбственно России - нафиг не нужна! :)

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красиво 16:18 17:01:2018

при слове коррупция у нас можно записать любого из власти-- показатель нищета и бегство народа . напротив жирение власти

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Мнение
Let_14959656-col15
Павел Кириллов
16.01.2018

«Правдометр» от Latvijas Avīze. О том, как нас разоблачили латышские коллеги (5)

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