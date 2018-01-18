Депутат парламента Латвии Рихард Колс ранее заявил, что республика в скором времени примет собственный закон, аналогичный «закону Магнитского», в него включат россиян.
«Я думаю, что мы в сегодняшней ситуации должны реагировать на все такие заявления… Я думаю, обязательно надо реагировать. Если в какой-то мере когда-то можно было бы и сточки зрения силы все это пропустить, когда… реагировать надо», — сказал собеседник агентства.
Акт Магнитского был принят в 2012 году в США. Закон устанавливает персональные санкции по отношению к лицам, отвечающим за соблюдение прав человека в РФ. Ранее аналогичный закон, вводящий санкции против иностранных чиновников, вступил в силу и в Канаде.
Парламент Литвы принял подобный документ в середине ноября. Он запрещает въезд в республику иностранцам, связанным с крупномасштабной коррупцией, отмыванием денег или нарушениями прав человека.
это в стране где 250 тыс. неграждан без права голоса и т.д. т.п. будут учить россию?? Закон устанавливает персональные санкции по отношению к лицам, отвечающим за соблюдение прав человека в РФ« ответить
Šāds likums Latvijā būs loģisks atbildes solis Krievijas darbībai, vērstai pret Latviju. Ja krievija reaģēs analogi, mūs tas neuztrauks.« ответить
скакол после 20 года ты будешь сосать письку, так как транзита не будет, ЕС фонды будут закрыты, хуторок будешь дальше плести корзинки и крутить горшки,« ответить
Nav tava krieva problēma. Nebāz degunu Latviešu lietās.« ответить
Вот именно! Ваши латышские проблемы оказались не вашими. Если не думать о проблемах, они сами по себе исчезнут. Нет денег - будут. Жрать нечего - спать ложись. Нет денег на лекарства - значит здоров.« ответить
Россия просто обьязана давать латвии ответы которых просто нету или они совсем смешные.« ответить
как там молочка поживает? масло 10+ за кг )) как там шпроты, вкусные? как там транзит каждый день уменьшается, ой как хорошоо« ответить
Лучше скажите, нафига Латвия у России 1339,5 тонн гороха купили? :)« ответить
А зачем? В упор не замечать шавок - это было бы точно обидно для местных озабоченных, ибо западу тоже Прибалтика без сосбственно России - нафиг не нужна! :)« ответить
при слове коррупция у нас можно записать любого из власти-- показатель нищета и бегство народа . напротив жирение власти« ответить