Министр труда Максим Топилин дал свое объяснение, почему реальные доходы россиян непрерывно падают.

Падение реальных доходов населения связано с сокращением теневого сектора экономики, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин на социальном форуме в рамках «Недели российского бизнеса» РСПП, передает корреспондент РБК.

Несмотря на рост зарплат в 2017 году на 3,4% в реальном выражении, располагаемые доходы граждан сократились на 1,7%, следует из данных Росстата. Такая разнонаправленная динамика была и в 2016 году. «Такого никогда не было, обычно реальная заработная плата, которая составляет подавляющую часть доходов, за собой тянула рост реальных доходов», — признался Топилин.

Вопреки ожиданиям Минтруда, реальные доходы продолжили падение в 2017 году, и, по мнению министра, это связано со сжатием теневой занятости и сокращением доли скрытой оплаты труда в структуре доходов. «Мне кажется, что это связано с тем, что у нас как раз теневой сектор, который является поставщиком через расходы статистического учета динамики доходов, он как раз начинает сворачиваться», — сказал Топилин.

По его словам, это происходит благодаря мерам властей по легализации труда, внедрению кассовых аппаратов и политике Центробанка. «Мы активнее стали заниматься легализацией, внедряются кассовые аппараты, наводит порядок ЦБ в банковском секторе, и, соответственно, уже стоимость обналичивания денег становится гораздо дороже», — отметил Топилин.

В борьбе с теневой занятостью нельзя принимать резких решений, подчеркнул он. «Мы все прекрасно понимаем, что во многом серый сектор, теневая занятость — это некая зона, которая позволяет нам сохранять относительно низкую безработицу», — указал министр.

Вице-премьер Ольга Голодец на том же форуме назвала падение реальных доходов главным препятствием для роста экономики.

«Сегодня именно доходы населения являются самым основным ограничением развития спроса и, соответственно, поступательного экономического роста», — заявила Голодец. По ее словам, если тренд падения доходов не будет преодолен, то Россию ждут «серьезные сложности с развитием экономики».

В сентябре Минэкономразвития прогнозировало, что реальные располагаемые доходы населения в 2017 году вырастут на 1,3%.