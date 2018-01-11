Доля россиян, однозначно или «почти всегда» осуждающих однополые сексуальные отношения двух взрослых людей, в конце 2017 года достигла отметки 83%. В 1998 году таких было 68%.
Исследование социологов показало также существенное сокращение различий в отношении к однополым связям между представителями различных поколений. Так, еще в 2008 году, по данным Левада-центра, среди мужчин в возрасте 18-30 лет доля гомофобов была на 17% ниже, чем среди мужчин старше 31 года, однако теперь они сравнялись (82 и 81% соответственно). Аналогичная ситуация отмечается в отношении женщин. Раньше разница составляла 12%, а сейчас ее нет, сообщает РБК.
Также за 20 лет втрое выросло число россиян осуждающих аборты, а доля тех, кто осуждает супружескую измену, увеличилась более чем на треть.
Отличная новость!« ответить
Это говорит об нравственном оздоровлении русского народа.
Вменяемые люди.« ответить
неудачное слово ГОМОФОБИЯ для обозначения пидарасов----придумайте какое-нибудь другое.« ответить
Vse eti odnopolie kuwajut v restorane ikru i trufelja, ezdjat na mazeratti, zivut v hilton. A ja rollton kuwaju. Riba gniet s golovi« ответить