Исследование Левада-центра показало, что за 20 лет число россиян, осуждающих однополые связи, впервые превысило 80%.

Доля россиян, однозначно или «почти всегда» осуждающих однополые сексуальные отношения двух взрослых людей, в конце 2017 года достигла отметки 83%. В 1998 году таких было 68%.

Исследование социологов показало также существенное сокращение различий в отношении к однополым связям между представителями различных поколений. Так, еще в 2008 году, по данным Левада-центра, среди мужчин в возрасте 18-30 лет доля гомофобов была на 17% ниже, чем среди мужчин старше 31 года, однако теперь они сравнялись (82 и 81% соответственно). Аналогичная ситуация отмечается в отношении женщин. Раньше разница составляла 12%, а сейчас ее нет, сообщает РБК.

Также за 20 лет втрое выросло число россиян осуждающих аборты, а доля тех, кто осуждает супружескую измену, увеличилась более чем на треть.