В России — парад гомофобии. 83% россиян осудили однополые связи(4)

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Герман Бергер
22:45 11.01.2018
Lifenews / Интересно

Исследование Левада-центра показало, что за 20 лет число россиян, осуждающих однополые связи, впервые превысило 80%.

Доля россиян, однозначно или «почти всегда» осуждающих однополые сексуальные отношения двух взрослых людей, в конце 2017 года достигла отметки 83%. В 1998 году таких было 68%.

 

Исследование социологов показало также существенное сокращение различий в отношении к однополым связям между представителями различных поколений. Так, еще в 2008 году, по данным Левада-центра, среди мужчин в возрасте 18-30 лет доля гомофобов была на 17% ниже, чем среди мужчин старше 31 года, однако теперь они сравнялись (82 и 81% соответственно). Аналогичная ситуация отмечается в отношении женщин. Раньше разница составляла 12%, а сейчас ее нет, сообщает РБК.

 

Также за 20 лет втрое выросло число россиян осуждающих аборты, а доля тех, кто осуждает супружескую измену, увеличилась более чем на треть.

РБК / Фото
Комментарии (4)
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Котел для кастрюль 22:53 11:01:2018

Отличная новость!
Это говорит об нравственном оздоровлении русского народа.

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Петя 23:07 11:01:2018

Вменяемые люди.

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10 дюймов 23:19 11:01:2018

неудачное слово ГОМОФОБИЯ для обозначения пидарасов----придумайте какое-нибудь другое.

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rabochij 23:28 11:01:2018

Vse eti odnopolie kuwajut v restorane ikru i trufelja, ezdjat na mazeratti, zivut v hilton. A ja rollton kuwaju. Riba gniet s golovi

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Мнение
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Николай КАБАНОВ
11.01.2018

Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… (1)

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