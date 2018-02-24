В России по ошибке уже опубликовали явку на президентских выборах(21)

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Владимир Бучельников
13:15 24.02.2018
В мире / Россия

На сайте избирательной комиссии Тульской области в разделе «Предварительные сведения об участии избирателей в выборах» появились данные о явке на президентских выборах, которые состоятся 18 марта.

На это, в частности, обратил внимание Telegram-канал «Дабл Ять».

 

Глава областного избиркома Сергей Костенко рассказал «Тульским новостям», что данные были размещены для тренировки перед выборами.

 

«В рамках подготовки к выборам… Федеральный центр информатизации при ЦИК России проводит тренировки дня голосования. Используются разные режимы введения данных в систему ГАС «Выборы»», — сообщил он.

 

По словам чиновника, «информация, которая ошибочно была размещена на сайте в режиме тренировки, в настоящее время удалена».

Polit.ru / Фото
Комментарии (21)
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Саня 13:34 24:02:2018

146% проголосовавших? Уже и бюллетени в урнах, поди, лежат аккуратными стопками?
Нда, и эти люди хотят, чтобы цивилизованный мир принял это государство-недоразумение?

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I.D. 13:48 24:02:2018

Цивилизованный мир - это что ? Наверное тот мир , где отбирают детей у родителей по доносу этих же детей, или тот мир , где узаконен 3-й пол и вот-вот узаконят инцест , где сплошные гей-парады и гей-браки ..... Продолжать не буду, уже тошнит(пардон)

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Да 13:53 24:02:2018

Можно подумать в России этого нет. Там население больше и соответствено больше выше описаных проблемм.

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I.D. 13:58 24:02:2018

Нет там такого кошмара. Геи есть , конечно, но этого дерьма везде хватает , кроме стран , исповедующих ислам.

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Саня 14:03 24:02:2018

Да, это-цивилизация, в отличие от. Не вижу ничего плохого в том, что брат спит с братом. Или красивые парни целуют друг друга. Ахаха
Нормальным людям больше достанется.

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Иварс 14:13 24:02:2018

Обожаю русских дикарей! Без новостей из этой дикой страны совсем скучно. Так держать, дикари!

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I.D. 14:17 24:02:2018

Раздался голос из хуторского хлева....Тебе до этих "дикарей" , как до звёзд...

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быдлу сане 15:02 24:02:2018

верзилов, а ты оказывается, пииидор! г0вномес! ха-ха-ха

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Latviešu patriots 20:50 24:02:2018

Да, я думал вы умнее. Ну как были дрыстыньши так и остались. Лапотники.
Тебе развили как лоха, а ты и готов все жрать, лишь бы даром.
Чем ты отличаешься от дикаря? Фамилией или национальностю?

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Поспешили 13:38 24:02:2018

И какая же "явка" была?:)))))))))

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Дык 15:11 24:02:2018

Бучельников со дна мусорного вонючего контейнера эту новость откопал.

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Latviešu patriots 13:41 24:02:2018

Krievija esošajā formā ir cilvēces kauna traips!

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П у т и н 13:43 24:02:2018

РОДИНУ, РОДИТЕЛЕЙ И ПЕРЕ-СИДЕНТА НЕ ВЫБИРАЮТ!

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Точнее 13:50 24:02:2018

Родину, родителей и Путина не выбирают.

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быдлу 15:07 24:02:2018

верзилов, вот у тебя точно нет ни родины, ни родителей, ты вообще без рода и без племени. Ты, быдло, никто и звать тебя никак. Ты просто биомусор.

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Онуфрий 13:47 24:02:2018

Выборы, выборы, кандидаты п.....

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ИвАн 15:34 24:02:2018

Ктото из 5ой колонны сплавил подготовленные материалы. Расстрелять!

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12

Мнение
1-shvedov-col15
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19.02.2018

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