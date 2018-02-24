На это, в частности, обратил внимание Telegram-канал «Дабл Ять».
Глава областного избиркома Сергей Костенко рассказал «Тульским новостям», что данные были размещены для тренировки перед выборами.
«В рамках подготовки к выборам… Федеральный центр информатизации при ЦИК России проводит тренировки дня голосования. Используются разные режимы введения данных в систему ГАС «Выборы»», — сообщил он.
По словам чиновника, «информация, которая ошибочно была размещена на сайте в режиме тренировки, в настоящее время удалена».
146% проголосовавших? Уже и бюллетени в урнах, поди, лежат аккуратными стопками?« ответить
Нда, и эти люди хотят, чтобы цивилизованный мир принял это государство-недоразумение?
Цивилизованный мир - это что ? Наверное тот мир , где отбирают детей у родителей по доносу этих же детей, или тот мир , где узаконен 3-й пол и вот-вот узаконят инцест , где сплошные гей-парады и гей-браки ..... Продолжать не буду, уже тошнит(пардон)« ответить
Можно подумать в России этого нет. Там население больше и соответствено больше выше описаных проблемм.« ответить
Нет там такого кошмара. Геи есть , конечно, но этого дерьма везде хватает , кроме стран , исповедующих ислам.« ответить
Да, это-цивилизация, в отличие от. Не вижу ничего плохого в том, что брат спит с братом. Или красивые парни целуют друг друга. Ахаха« ответить
Нормальным людям больше достанется.
Обожаю русских дикарей! Без новостей из этой дикой страны совсем скучно. Так держать, дикари!« ответить
Раздался голос из хуторского хлева....Тебе до этих "дикарей" , как до звёзд...« ответить
верзилов, а ты оказывается, пииидор! г0вномес! ха-ха-ха« ответить
Да, я думал вы умнее. Ну как были дрыстыньши так и остались. Лапотники.« ответить
Тебе развили как лоха, а ты и готов все жрать, лишь бы даром.
Чем ты отличаешься от дикаря? Фамилией или национальностю?
И какая же "явка" была?:)))))))))« ответить
Бучельников со дна мусорного вонючего контейнера эту новость откопал.« ответить
Krievija esošajā formā ir cilvēces kauna traips!« ответить
РОДИНУ, РОДИТЕЛЕЙ И ПЕРЕ-СИДЕНТА НЕ ВЫБИРАЮТ!« ответить
Родину, родителей и Путина не выбирают.« ответить
верзилов, вот у тебя точно нет ни родины, ни родителей, ты вообще без рода и без племени. Ты, быдло, никто и звать тебя никак. Ты просто биомусор.« ответить
Выборы, выборы, кандидаты п.....« ответить
Ктото из 5ой колонны сплавил подготовленные материалы. Расстрелять!« ответить