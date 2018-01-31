«Фильм посвящен пробегу прототипов легендарного танка Т-34 к Сталину в Москву для утверждения опытных образцов и запуска в серию новой боевой машины конструктора Михаила Кошкина. Ранее картина носила рабочее название «Увидеть Сталина», но в процессе работы над проектом его было решено заменить», — говорится в сообщении.
Специально для съемок ленты были воссозданы прототипы танка Т-34 образца 1940 года. Роль Михаила Кошкина исполняет Андрей Мерзликин, уточнили в министерстве.
«Фильм создан по мотивам реальных событий, однако некоторые сюжетные линии вымышлены, при этом любые совпадения неслучайны. Мы поставили перед собой задачу с помощью языка современного кинематографа напомнить зрителям, что у танка Т-34 есть создатели, и их имена надо помнить», — цитирует пресс-служба продюсера фильма Дмитрий Щербанов.
По словам сопродюсера фильма Олега Антипова, приключенческая лента рассчитана, в первую очередь, на молодежную аудиторию. «За секретными танками на протяжении всего пробега постоянно кто-то гонится. Будут взрывы, драки, перестрелки, шпионы и, конечно, любовь», — приводит пресс-служба слова Антипова.
Картина создана при поддержке министерства культуры РФ и Российского военно-исторического общества.
Вот присосались к деньгам рашн поцреоты, снимай любую тупую лажу - пипл схавает« ответить
Хорошо знаю то время и историю пробега опытных прототипов Т-34 в Москву . Никаких шпионов, погонь и перестрелок не было и не могло быть в принципе. Лаврентий Павлович Берия на кадровых остатках ежовского НКВД создал предельно эффективную и запредельно жесткую контрразведывательную систему ( не путать с убогой советской внешней разведкой, "успехи" которой мы можем наблюдать только в идиотских фильмах), которая по малейшему и зачастую неспровоцированному подозрению "сносила башку" не только гипотетическому "шпиону", но и его ближнему и дальнему окружению. Теперь про танки Кошкина. Ходовая часть, выполненная по недавно о приобретенной американской лицензии Кристи, простая в исполнении и неприхотливая в эксплуатации, открыла возможность производства о г р о м н о г о количества танков. Счет новейшим немецким танкам "Тигр", "Тигр-2" (это вообще танк ХХI века) , "Пантера" шел на с о т н и , а различных модификаций Т-34 на д е с я т к и т ы с я ч .« ответить
Kārtējais propogandas mēsls..« ответить