В России появились еще два неожиданных кандидата на пост президента страны(6)

Лента новостей
Националисты в Киеве угрожают Саакашвили Украина впервые отмечает два Рождества — католическое и православное В Израиле задумались над созданием криптошекеля Аболтиня: в политику — не вернусь! Хотя, может, и вернусь... СМИ: русские идут, а мы — без штанов! Богатый — значит умный? Рождество в Латвии придет с дождем Владельцы iPhone столкнулись с новой проблемой В Латвии откроются 11 новых кабинетов для помощи больных диабетом
Eще в разделе
В Израиле задумались над созданием криптошекеля Рэпер Lil Evil попал под поезд в канадском метро (+ВИДЕО) Самая рождественская песня в мире оказалась не рождественской Два друга-натурала решили пожениться, чтобы сэкономить на налогах Обиженная подруга сдала Цымбалюк-Романовскую: она ограбила Джигарханяна
Виталий Вавилкин
12:06 24.12.2017
Lifenews / Интересно

Публицист Олег Лурье объявил о своем участии в грядущей президентской гонке: автор ряда резонансных журналистских расследований коррупции назвал основой своей программы борьбу с жуликами и ворами, пишет Ridus.

«Не имитацию борьбы, какую демонстрируют некоторые оппозиционные кандидаты, а реальную», — уточнил Лурье, объявляя об участии в выборах президента.

 

Жулики и воры — это и Навальный, который обманывает тысячи граждан, зная, что не имеет права баллотироваться по закону, но при этом успешно собирающий большие деньги «на выборы». Жулики и воры — это сотни чиновников, находящихся у власти, но при этом каким-то образом имеющие роскошные особняки и многомиллиардные банковские счета. Жулики и воры — это и всевозможные «коммерсанты», собирающие деньги с россиян на строительство, а потом исчезающие с деньгами. И многие другие.

 

«Имущество каждого чиновника, который не смог объяснить происхождение дворцов, лимузинов и миллиардов, принадлежащих ему и его семье, должно быть конфисковано в пользу государства. И именно эти деньги будут направлены на повышение минимальной заработной платы, повышение зарплат бюджетникам. Денег хватит, — заверил Лурье.

Публицист намерен подать документы в ЦИК уже сегодня, 24 декабря. В этот же день в Центризбирком прибыл и бизнесмен Сергей Полонский: кандидатом в президенты России его выдвинула инициативная группа граждан из 520 человек.

Предвыборная программа Полонского направлена на реформы для отечественного предпринимательства: бизнесмен предложил относиться к России как к большому девелоперскому проекту и прежде всего снизить стоимость кредитов для бизнеса.

 

«России объявлена экономическая война, если бизнес не будет защищен внутри страны, у нас не будет ресурсов, чтобы двигаться вперед», — считает Полонский.

 

“Сегодня у нас должно быть развитие. Есть такая профессия — развиватель. Политики за ХХ век показали, что они не способны привести мир к более менее равноправному положению, предприниматели же более прагматичны, они не заинтересованы в создании конфликтов”, — цитирует выступление бизнесмена перед инициативной группой ТАСС.

 

Девиз кампании Полонского — «За всех!»

 

Самовыдвиженцам на президентских выборах предстоит собрать 300 тысяч подписей избирателей, после чего наступит этап регистрации кандидатов — он продлится до 31 января.

 

Напомним, ранее был объявлен кандидат в президенты России от КПРФ: им стал директор подмосковного совхоза имени Ленина Павел Грудинин. Кроме того, стало известно, что телеведущая Ксения Собчак будет баллотироваться на пост президента России от партии «Гражданская инициатива».

 

Выборы президента РФ пойдут 18 марта 2018 года.

 

 

 

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (6)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
putler 13:22 24:12:2017

гомик этот полонский и поклонская шмара чекнутая и фюрер гопник старый окурок пуйло ,тоже гомик и чмошник вор

« ответить
Profile_default
ваня-биомусор 14:00 24:12:2017

сам ты мудло

« ответить
Profile_default
Да, 14:17 24:12:2017

а Ринкевич - Этого putlera,каждый день В ЖОПУ e6eт,потому он так и ВЫЁЖИВАЕТСЯ!!!

« ответить
Profile_default
Janka 14:29 24:12:2017

именно эти деньги будут направлены на повышение минимальной заработной платы
===
vranje. ne on ukazet skolku castnij biznesmen budet platitj rabotnikam. ne on doplacivatj budet.
cistoi vodi populizm.
on ukazatj smozet cto minimalnaja summa kotoruju dolzen platitj rabotodatelj. eto da. no dengi on ne budet platitj.
on prosto na publiku igraet.

« ответить
Profile_default
мир сходит с ума 16:20 24:12:2017

ворье и дебилы лезут в кандидаты на президентский пост. У них с головой не все в порядке, особенно у Полонского.И все планируют заранее как они будут тратить народные деньги. Но ни один не говорит - как думает их заработать. Неужели путем обмана народа

« ответить
Profile_default
мир сходит с ума 16:23 24:12:2017

ворье и дебилы лезут в кандидаты на президентский пост. У них с головой не все в порядке, особенно у Полонского.И все планируют заранее как они будут тратить народные деньги. Но ни один не говорит - как думает их заработать. Неужели путем обмана народа Люди будьте бдительны- так говорил еще перед войной Юлиус Фучик *чешский писатель*

« ответить

Мнение
1-shvedov-col15
Андрей Шведов
18.12.2017

Фиги из Риги (11)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV