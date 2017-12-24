Публицист Олег Лурье объявил о своем участии в грядущей президентской гонке: автор ряда резонансных журналистских расследований коррупции назвал основой своей программы борьбу с жуликами и ворами, пишет Ridus.

«Не имитацию борьбы, какую демонстрируют некоторые оппозиционные кандидаты, а реальную», — уточнил Лурье, объявляя об участии в выборах президента.

Жулики и воры — это и Навальный, который обманывает тысячи граждан, зная, что не имеет права баллотироваться по закону, но при этом успешно собирающий большие деньги «на выборы». Жулики и воры — это сотни чиновников, находящихся у власти, но при этом каким-то образом имеющие роскошные особняки и многомиллиардные банковские счета. Жулики и воры — это и всевозможные «коммерсанты», собирающие деньги с россиян на строительство, а потом исчезающие с деньгами. И многие другие.

«Имущество каждого чиновника, который не смог объяснить происхождение дворцов, лимузинов и миллиардов, принадлежащих ему и его семье, должно быть конфисковано в пользу государства. И именно эти деньги будут направлены на повышение минимальной заработной платы, повышение зарплат бюджетникам. Денег хватит, — заверил Лурье.

Публицист намерен подать документы в ЦИК уже сегодня, 24 декабря. В этот же день в Центризбирком прибыл и бизнесмен Сергей Полонский: кандидатом в президенты России его выдвинула инициативная группа граждан из 520 человек.

Предвыборная программа Полонского направлена на реформы для отечественного предпринимательства: бизнесмен предложил относиться к России как к большому девелоперскому проекту и прежде всего снизить стоимость кредитов для бизнеса.

«России объявлена экономическая война, если бизнес не будет защищен внутри страны, у нас не будет ресурсов, чтобы двигаться вперед», — считает Полонский.

“Сегодня у нас должно быть развитие. Есть такая профессия — развиватель. Политики за ХХ век показали, что они не способны привести мир к более менее равноправному положению, предприниматели же более прагматичны, они не заинтересованы в создании конфликтов”, — цитирует выступление бизнесмена перед инициативной группой ТАСС.

Девиз кампании Полонского — «За всех!»

Самовыдвиженцам на президентских выборах предстоит собрать 300 тысяч подписей избирателей, после чего наступит этап регистрации кандидатов — он продлится до 31 января.

Напомним, ранее был объявлен кандидат в президенты России от КПРФ: им стал директор подмосковного совхоза имени Ленина Павел Грудинин. Кроме того, стало известно, что телеведущая Ксения Собчак будет баллотироваться на пост президента России от партии «Гражданская инициатива».

Выборы президента РФ пойдут 18 марта 2018 года.