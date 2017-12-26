Сивков отметил недоукомплектованность авиагруппы тяжелого авианесущего крейсера «Кузнецов», причиной чего, по мнению эксперта, стало «отсутствие подготовленных пилотов».
«Очевидно, именно недостаточная выучка летного и командного состава стала причиной двух известных происшествий при выполнении посадок на палубу корабля, приведших к потере двух истребителей, что для авиагруппы из 14 машин очень много», — полагает Сивков.
Эксперт отметил недостаточное число «полноценно боеспособных кораблей дальней морской и океанской зон», которыми располагает российский флот.
Действующая в этом районе Корабельная ударная группа (КУГ) включала в себя в лучшем случае две-три единицы основных классов — крейсер, большой противолодочный и сторожевой корабль. Это показало всему миру — уровень готовности российского ВМФ к масштабным морским операциям невелик, — замечает Сивков.
Доктор военных наук отмечает, что пуски «Калибров» в ходе сирийской операции «носили эпизодический характер, применялись залпами с большими интервалами, измеряемыми неделями и месяцами», что свидетельствует об отсутствии в России достаточных запасов данных ракет.
«Наш флот продемонстрировал: он способен решать возлагаемые на него задачи в полном объеме, но пока только в весьма ограниченных по масштабу локальных войнах и вооруженных конфликтах», — заключает эксперт.
Es vienmēr esmu teicis, ka krieviem ir sūdīga flote.« ответить
Латыши укрепили ВМФ Латвии: прикупили боевые пирОги у Папуа — Новая Гвинея.« ответить
Латыши укрепили ВМФ Латвии: прикупили боевые пирОги у Папуа — Новая Гвинея« ответить
ФЛОТ ЕСТЬ - А В CPAHOЙ ЛАТЫШИИ,ТОЛЬКО НАДУВНЫЕ ЛОДКИ,КОТОРЫЕ ЛАТЫШНЯ ВОЗИТ НА ПРИЦЕПАХ и EЩE Пи 3 диT, KAK ЭTOT e6aнный patriots!!!« ответить
Mums Latvijā ir normāla patruļkuģu flote, citiem uzdevumiem ir mūsu NATO sabiedroto flote. Mēs uz lielvalsts statusu kā krievija nepretendējam. Savukārt krievijai nav lielvalsts cienīga flote.« ответить
Par tavu floti ņirdz visa pasaule...« ответить
Smejas tādi debīlie kā tu.« ответить
Вся армия россии отстой..как и страна.,убогая и темная..« ответить
Да,я знаю,что я ушлёпок и онанист,ну что поделать,нечего делать с утра до вечера,остаётся только дрочить и писать гадости.« ответить
Этот эксперт небось живёт на западе и зарабатывает подобными статьями.Ни один капитан 1 ранга не напишет такую чушь.« ответить
Пора вводить статью УК об отрицании или принижении величия ВМФ! И минимум двушечка поселения на Колыме!« ответить
Так слово "отстой" Бергер сам придумал в статье?« ответить
Бергер, как ваня, любит своё г0вно-слово против России вставить.« ответить
Бергер, это ты пишешь комменты под ником "ваня"? Похоже, что ты, и разум тот же, да и жаргон один-в -один.
Если бы Бергер написал не псевдоним.... Но ссыклив, посему и брызжет ядовитой слюной« ответить