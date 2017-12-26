В России признали: русский флот — «отстой»(19)

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Герман Бергер
18:31 26.12.2017
В мире / Россия

Доктор военных наук, капитан первого ранга Константин Сивков назвал главные проблемы ВМФ России, которые проявились в ходе сирийской операции. Статью эксперта опубликовал «Военно-промышленный курьер».

Сивков отметил недоукомплектованность авиагруппы тяжелого авианесущего крейсера «Кузнецов», причиной чего, по мнению эксперта, стало «отсутствие подготовленных пилотов».

 

«Очевидно, именно недостаточная выучка летного и командного состава стала причиной двух известных происшествий при выполнении посадок на палубу корабля, приведших к потере двух истребителей, что для авиагруппы из 14 машин очень много», — полагает Сивков.

 

Эксперт отметил недостаточное число «полноценно боеспособных кораблей дальней морской и океанской зон», которыми располагает российский флот.

 

Действующая в этом районе Корабельная ударная группа (КУГ) включала в себя в лучшем случае две-три единицы основных классов — крейсер, большой противолодочный и сторожевой корабль. Это показало всему миру — уровень готовности российского ВМФ к масштабным морским операциям невелик, — замечает Сивков.

 

Доктор военных наук отмечает, что пуски «Калибров» в ходе сирийской операции «носили эпизодический характер, применялись залпами с большими интервалами, измеряемыми неделями и месяцами», что свидетельствует об отсутствии в России достаточных запасов данных ракет.

 

«Наш флот продемонстрировал: он способен решать возлагаемые на него задачи в полном объеме, но пока только в весьма ограниченных по масштабу локальных войнах и вооруженных конфликтах», — заключает эксперт.

Lenta.ru / Фото
Комментарии (19)
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Latviešu patriots 18:40 26:12:2017

Es vienmēr esmu teicis, ka krieviem ir sūdīga flote.

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СМЕРШ 18:51 26:12:2017

Латыши укрепили ВМФ Латвии: прикупили боевые пирОги у Папуа — Новая Гвинея.

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СМЕРШ 18:52 26:12:2017

Латыши укрепили ВМФ Латвии: прикупили боевые пирОги у Папуа — Новая Гвинея

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Там хоть 18:50 26:12:2017

ФЛОТ ЕСТЬ - А В CPAHOЙ ЛАТЫШИИ,ТОЛЬКО НАДУВНЫЕ ЛОДКИ,КОТОРЫЕ ЛАТЫШНЯ ВОЗИТ НА ПРИЦЕПАХ и EЩE Пи 3 диT, KAK ЭTOT e6aнный patriots!!!

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Latviešu patriots 19:04 26:12:2017

Mums Latvijā ir normāla patruļkuģu flote, citiem uzdevumiem ir mūsu NATO sabiedroto flote. Mēs uz lielvalsts statusu kā krievija nepretendējam. Savukārt krievijai nav lielvalsts cienīga flote.

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ыыы 19:12 26:12:2017

Par tavu floti ņirdz visa pasaule...

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Latviešu patriots 20:28 26:12:2017

Smejas tādi debīlie kā tu.

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ваня 19:07 26:12:2017

Вся армия россии отстой..как и страна.,убогая и темная..

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ваня 19:16 26:12:2017

Да,я знаю,что я ушлёпок и онанист,ну что поделать,нечего делать с утра до вечера,остаётся только дрочить и писать гадости.

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ой да ладно 19:13 26:12:2017

Этот эксперт небось живёт на западе и зарабатывает подобными статьями.Ни один капитан 1 ранга не напишет такую чушь.

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и я согласен!!! 20:43 26:12:2017

Пора вводить статью УК об отрицании или принижении величия ВМФ! И минимум двушечка поселения на Колыме!

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МикроцефалДомбрава 19:19 26:12:2017

Так слово "отстой" Бергер сам придумал в статье?

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ваня-Бергер 19:45 26:12:2017

Бергер, как ваня, любит своё г0вно-слово против России вставить.
Бергер, это ты пишешь комменты под ником "ваня"? Похоже, что ты, и разум тот же, да и жаргон один-в -один.

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Пророк 20:15 26:12:2017

Если бы Бергер написал не псевдоним.... Но ссыклив, посему и брызжет ядовитой слюной

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12

Мнение
279021_1b2ec531bb-col15
Павел Кириллов
25.12.2017

Смех массового поражения. Патриоты обратили внимание на российский юмор (9)

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