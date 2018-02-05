В частности, он напоминает, что в Риге готовятся провести в этом году 100-дневный гей-парад. Причем, это масштабное событие должно пройти в столетие государства.
«Почувствовали, какие страсти кипят в Латвии?», — написал у себя в Twitter российский эксперт, председатель Общественного совета при Министерстве обороны России Игорь Коротченко. И поделился ссылкой на две публикации: о гей-параде к столетию Латвии и о призыве комиссара ЕС Нила Муйжниекса ускорить легализацию однополых браков в нашей стране.
«Латвия — передовая, толерантная и демократическая страна, уважающая европейские ценности», —уважительно подчеркнул Игорь Коротченко.
ПИДОРы вонючие.« ответить
Ленин сделал сальто в мавзолее.« ответить
Педерасты всех стран соединяйтесь ... в кучу гоп - и на костер.« ответить
zmite na ssilku i procitaite kak na samom dele a ne interpretaciju pidera bergera.« ответить
Патриот теперь будет официально сосать« ответить
Латвия последний бастион в Европе, где разврат не узаконен.« ответить
Что хуже, п.дорасы америки или п.дорасы россии? Первые хотябы не населяет Латвию своими гражданами.
Латвия выбрала несчастье по меньше.