Российский эксперт возбуждён новостями из Латвии

В Риге в этом году состоится 100-дневный гей-парад, а к середине года в Латвии могут легализовать однополые браки. В связи с этим главред российского журнала «Национальная оборона» и председатель Общественного совета при Министерстве обороны России Игорь Коротченко похвалил «толерантную и демократичную Латвию, уважающую европейские ценности».

В частности, он напоминает, что в Риге готовятся провести в этом году 100-дневный гей-парад. Причем, это масштабное событие должно пройти в столетие государства.

«Почувствовали, какие страсти кипят в Латвии?», — написал у себя в Twitter российский эксперт, председатель Общественного совета при Министерстве обороны России Игорь Коротченко. И поделился ссылкой на две публикации: о гей-параде к столетию Латвии и о призыве комиссара ЕС Нила Муйжниекса ускорить легализацию однополых браков в нашей стране.

«Латвия — передовая, толерантная и демократическая страна, уважающая европейские ценности», —уважительно подчеркнул Игорь Коротченко.