В РФ следят за желанием Латвии узаконить однополые браки(8)

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Герман Бергер
21:12 04.02.2018
Политика / Политики

В Риге в этом году состоится 100-дневный гей-парад, а к середине года в Латвии могут легализовать однополые браки. В связи с этим главред российского журнала «Национальная оборона» и председатель Общественного совета при Министерстве обороны России Игорь Коротченко похвалил «толерантную и демократичную Латвию, уважающую европейские ценности».

В частности, он напоминает, что в Риге готовятся провести в этом году 100-дневный гей-парад. Причем, это масштабное событие должно пройти в столетие государства.

 

«Почувствовали, какие страсти кипят в Латвии?», — написал у себя в Twitter российский эксперт, председатель Общественного совета при Министерстве обороны России Игорь Коротченко. И поделился ссылкой на две публикации: о гей-параде к столетию Латвии и о призыве комиссара ЕС Нила Муйжниекса ускорить легализацию однополых браков в нашей стране.

 

 

«Латвия — передовая, толерантная и демократическая страна, уважающая европейские ценности», —уважительно подчеркнул Игорь Коротченко.

 

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (8)
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Тьфу! 21:25 04:02:2018

ПИДОРы вонючие.

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СССР 22:36 04:02:2018

Ленин сделал сальто в мавзолее.

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Есть контакт 21:26 04:02:2018

Педерасты всех стран соединяйтесь ... в кучу гоп - и на костер.

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Janka 21:29 04:02:2018

zmite na ssilku i procitaite kak na samom dele a ne interpretaciju pidera bergera.

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Авс 21:34 04:02:2018

Патриот теперь будет официально сосать

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Александр Шерстобитов 22:05 04:02:2018

Латвия последний бастион в Европе, где разврат не узаконен.

Что хуже, п.дорасы америки или п.дорасы россии? Первые хотябы не населяет Латвию своими гражданами.

Латвия выбрала несчастье по меньше.

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12

Мнение
Let_20656763-col15
Павел Кириллов
02.02.2018

Перевести стрелки. Байба Рубеса собралась в политику?  (19)

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